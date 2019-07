vor 39 Min.

Musik mit Seele

Im Konzertstadl in Reimlingen spielte das Trio Luz y Sombro in folgender Besetzung: Katja Steinhauser am Klavier, Sänger Valentin Flores und Klarinettistin Kymia Kerami.

Das Trio Luz y Sombro spielt in Reimlingen Tangos von Astor Piazzolla. Dessen Stücke erzählen Geschichten von der dunklen Seite des Lebens

Von Christoph Eigenrauch

Es geht immer um Tango und immer um Astor Piazzolla, wenn das Trio Luz y Sombra auf der Bühne steht. Katja Steinhäuser (Klavier), Kymia Kermani (Klarinette) und der Sänger Diego Valentin Flores erzählen Geschichten von den dunklen Seiten des Lebens, von Kinderarmut, von Bordellen und Nightclubs, von verlorenen Vögeln bis hin zu Todesvorahnungen von Astor Piazzolla.

Dessen Kompositionen sind keine leichte Kost. Seine Tangos grooven nicht und laden auch nicht gerade zum Tanzen ein. Hier wird Jazz, Klassik und Tango zusammengefügt, und zu einer völlig neuen Stilrichtung vereint. Kantige und aggressiv gespielte Akkorde stehen im krassen Gegensatz zu anmutigen Melodien, die meist im Mittelteil der Stücke mit viel Empathie gespielt werden wollen. Rhythmische Raffinessen heizen die musikalische Atmosphäre immer weiter an, bis die Spannung schier unerträglich wird.

Das dies gelingt ist zum Großteil der Verdienst des Sängers Diego Valentin Flores. Sein warmer Bariton hat das, was man im Spanischen mit „Corazon“ (Seele) bezeichnet. Schon nach den ersten Tönen hat er die Zuhörer auf seiner Seite. Man klebt ihm förmlich an den Lippen und lässt sich gern entführen in die Großstadt Buenos Aires, oder in die dunkle Mystik der vielen anderen Geschichten die an diesem Abend erklingen. Neben seinen gesanglichen Fähigkeiten sind Körpersprache, Gestik und Mimik seine Markenzeichen. Mühelos kann er sich in die jeweilige Stimmungslage des Stückes versetzen, die Thematik aufnehmen und den Kompositionen seine eigenen Stempel aufdrücken ohne zu dominieren. Chapeau – das ist ganz hohe Sangeskunst.

Begleitet wird er am Klavier von Katja Steinhauser. Ihr macht diese Musik sichtlich Spaß. Perlende, schnelle Läufe, schwierigste Akkorde und ausgefeilte Rhythmik scheinen für sie ein Kinderspiel zu sein. Die studierte Pianistin hat schon immer - neben den solistischen Konzerten- ein besonderes Interesse am Ensemblemusizieren. Ihre kammermusikalischen Erfahrungen und Fähigkeiten geben dem Trio Sicherheit, Balance und Führung, egal ob im Duett mit Klarinette oder Bariton oder im Trio mit allen Beteiligten.

Das tragende Melodie-Instrument des Abends ist die Klarinette. Kymia Kermani hat alles, was eine perfekte Klarinettistin ausmacht. Einen wundervoll singenden Ton und eine atemberaubende Virtuosität. Auch sie spielt nicht nur Astor Piazzolla, sie lebt ihn auch. Ihr musikalischer Ausdruck ist erstklassig und sie weiß genau wie Piazzolla klingen muss. Allerdings kommt sie an diesem Abend nur schwer ins Konzert, hundertprozentige Tonsicherheit stellt sich erst im Laufe des Abends ein. Dennoch es ist immer wieder ein Genuss, diesen Klang zu erleben.

Luz y Sombra waren nun schon zum zweiten Male im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Nördlinger Kulturforums in Reimlingen im Konzertstadl. Beide Male waren es großartige Konzerte die das Publikum begeisterten. Egal ob als reines Instrumentaltrio, oder als Trio mit Gesang.

