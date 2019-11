vor 5 Min.

Musik und Geschichte der Sinti und Roma

Konzertabend in Oettingen

Ein besonderer Konzertabend wird am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Oettingen (Nördlinger Straße 5) geboten. Der Abend ist der musikalischen und historischen Auseinandersetzung mit Stereotypen des Lebens der Sinti und Roma gewidmet. In seinem Konzert bringt der Oettinger Kammerchor die sogenannten „Zigeunerlieder“ von Johannes Brahms zur Aufführung, in deren Texten Bezug auf die ungarischen Roma genommen wird. In dem Liederzyklus für vier Singstimmen und Klavier vertonte Brahms ungarische Volkslieder in deutscher Nachdichtung. Das Werk erfreute sich schnell großer Beliebtheit. Die erste öffentliche Aufführung der Lieder fand am 31. Oktober 1888 in Berlin statt.

Amelie Warner begleitet den Chor am Klavier. Sie studierte seit 2017 an der Hochschule für Musik in Würzburg bei Professor Martin Dombrowski Korrepetition (Klavierbegleitung). Ihr Können, das sie in diversen Meisterkursen im Liedbereich unter Beweis stellte, führte sie auch an das Mainfrankentheater in Würzburg als Aushilfe für Solorepetition.

Darüber hinaus referiert an diesem Abend auch der Historiker Werner Eisenschink über die in den Liedern dargestellten Stereotype des Lebens der Sinti und Roma und vergleicht diese mit deren realer Lebenswirklichkeit. Die Leitung des Konzerts übernimmt Stefan Schneider. Der Tenorsolist, der regelmäßig in verschiedenen Opernproduktionen und Konzerten zu hören ist und auch den Kammerchor schon bei mehreren Aufführungen solistisch unterstützt hat, hat vor einem Jahr die Leitung des Chores übernommen. Der Eintritt ist frei. (pm)

