vor 38 Min.

Musikalischer Abschied

Im Geno-Saal gaben die Schüler ein letztes Konzert – Überraschung inklusive

Von Ernst Mayer

Abschied nehmen bedeutet für junge Menschen nicht nur in der Schule, sondern auch in der Musikschule einen Start in einen neuen Lebensabschnitt. Dort hatte man in der Regel viele Jahre einen Musiklehrer, der einen sehr persönlich betreute und dem man auch oft persönliche Dinge anvertraute.

In einem Abschiedskonzert der Rieser Musikschule konnten ausscheidende Musikschüler diese künstlerische Lernzeit noch einmal an sich und den Angehörigen vorbeiziehen lassen und schließlich mit einem besonderen Schlussstück diese Zeit vollenden. Auch wenn Michael Burger keinen musikalischen Beruf anstrebt, sondern Mathematik studiert, wird auch die Musik in seinem Leben weiterhin eine Rolle spielen. Zehn Jahre lang wurde er von Akkordeonlehrer Wladimir Dederer in das Spiel dieses Instruments eingewiesen und erreichte viele Erfolge bei Wettbewerben.

Vielen Menschen bereitete er zusammen mit seinen Mitspielern Freude, wenn er in all den Jahren auf vielen Veranstaltungen neben dem Ensemblespiel auch solistisch auftrat, und zwar nicht nur mit dem landläufigen Harmonikaspiel, sondern mit klassischen oder speziell für die Harmonika komponierten Stücken. Seine Stärke war das Spiel auf dem Knopfakkordeon, mit zwei Knopfmanualen, auf denen er wie beim Klavier mit zwei Händen auch Klavierstücke spielen lernte. Darum ist ihm, zur Überraschung der ebenfalls überraschend vielen Zuhörer im Nördlinger „Geno-Saal“ am musikschuleigenen, von der Raiffeisen-Volksbank und Lieselotte Hopf gestifteten Steinway-Flügel möglich, das „Impromptu Ges-Dur“ von Franz Schubert zu präsentieren. Nach dem gefühlvollen Vortrag dieses Meisterwerks setzte er sich neben seinen Klavierlehrer Thomas Selbach für die vierhändige „Dolly-Suite“ von Gabriel Fauré, ans Klavier.

Dann kam auch das Akkordeon ins Spiel, und zwar mit einer Fantasie über ein Lied von J. Frenkel, „Guelder Rose“, über den blühenden Schneeball, und einer virtuosen Akkordeonbearbeitung über Paganinis Geigenspielkunst: „Paganiniana“ von H. Brehme. Das „Rondo a capriccio“ war das energisch und flott gespielte Abschiedspräsent von Isabel Faußner, die ihr bisheriges Akkordeonspiel innerhalb von zwei Jahren bei Wladimir Dederer noch spieltechnisch erweiterte. Mit den anderen Ensemblemitgliedern unterhielten sie nun, wie sie es oft bei Feiern und Vorspielen gezeigt haben, das Publikum mit Unterhaltungs- und Tanzmusik, Tangos von Astor Piazolla und „Perpetuum mobile“ von Johann Strauß. Mit „Le jardin“, einem Song zur Entspannung, verabschiedete sich der Pianist der Gruppe, Simon Bestler, aus der Musikschule, begleitet von der ebenfalls langjährig von Dederer unterrichteten Nathalie Link und deren Mutter Birgit.

Viel Beifall und je ein kleines Geschenk gab es als Belohnungen für alle Teilnehmer. Die Lehrer Wladimir Dederer und Thomas Selbach ernteten den herzlichen Dank der Schulleiterin Julia Rabel und den ausgiebigen Beifall der gekommenen Zuhörer.

Themen folgen