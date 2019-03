20.03.2019

Musiker schließen sich zusammen

Acht Künstler aus der Region treten gemeinsam auf

Für ein einmaliges Projekt haben sich acht bekannte Musiker aus dem bayerischen und baden-württembergischen Ries zusammengetan. Unter dem Namen „TonBand-Projekt“ präsentieren sie das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit und laden am Samstag, 30. März, zu einem Live-Konzert „Hautnah und Unplugged“ in die Schranne nach Bopfingen. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Initiiert hat das TonBand-Projekt Markus Brenner aus Utzmemmingen. Der Gitarrist und Sänger ist Mitglied der Band „The Ma-Ma’s“. Mit von der Partie ist sein Bandkollege Matthias Kohler, Sänger und Bassist aus Utzmemmingen. Einem breiten Publikum ist auch der dritte Utzmemminger bekannt: Gerhard Leutner ist aktuell mit den Bands „2Steps“ und „Sittin’ on a carpet“ unterwegs, überzeugt stimmlich und an Tasten- und Saiteninstrumenten. Klaus Graumann aus Reimlingen ist als „Lord of The Strings“ dabei und Andi Besel aus Hohenaltheim agiert als Fachmann aus der Rhythmus-Fraktion und sorgt für Gänsehaut-Momente mit dem Saxophon. Lars Ziegler, Fabrizio Mancino und Florian Schmidt machen die TonBand komplett.

Mit einem umfangreichen und neu arrangierten Repertoire aus Klassikern der Rock- und Popgeschichte und gefühlvollen Balladen soll dieses Hautnah-Konzert zu einem einmaligen Erlebnis werden, sagt Markus Brenner. (pm)

zum Preis von 12 Euro gibt es im Vorverkauf in der Floralwerkstatt (Hauptstraße 17, Bopfingen) oder online unter www.events-am-ipf.de/ticket-shop/tonband und vielleicht noch an der Abendkasse.

