Musiktage in Oettingen starten

Umfangreiches Programm ab dem 20. Juni

Seit 1975 findet die Konzertreihe „Oettinger Musiktage“ alle zwei Jahre statt - und ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden. Ursprünglich gedacht als Präsentations-Plattform für die reichhaltige und vielfältige Musiklandschaft, die in der charmanten Residenzstadt das Kulturleben bereichert, haben sich die Musiktage mittlerweile zu einer Veranstaltungsreihe mit sehr hohem Niveau entwickelt. In diesem Jahr präsentieren sich die Oettinger Musikschaffenden vom 20. Juni bis 7. Juli zum 23. Mal an den Oettinger Musiktagen.

Die Oettinger Schulen warten mit rockigem Schulbandtreffen (Mittelschule Oettingen) und Sommerkonzert (Albrecht-Ernst-Gymnasium) auf. Die Oberstufenschüler des AEG präsentieren sich in einem weiteren Konzert „Klezmer & more“ im Orgelsaal des Steinmeyer-Museums. In der evangelischen Kirche St. Jakob findet ein Konzert im Rahmen der Rosetti-Festtage sowie ein gemeinsames Konzert des Posaunenchors und der Pfarrersband statt. Wer lieber Musik unter freiem Himmel genießen möchte, ist beim Blasmusikabend im Heimatmuseumshof, bei der Jazz-Time auf dem Marktplatz oder beim Gemeinde- & Johannesfest im Garten der Johannes-Heime gut aufgehoben. Das Open Air im Hofgarten lädt in legerer Atmosphäre mit Picknick-Flair zu einem lauen Sommerabend mit klassischer Unterhaltungsmusik ein. Ein besonderer Veranstaltungsort ist der Marstall des Fürstlichen Residenzschlosses, wo die Hofmarkmusik „Oettinger Fundstücke“, also Musikstücke aus alten Oettinger Notenhandschriften zum Besten gegeben werden. Ein Kaleidoskop der Chormusik darf beim Abend der Chöre erwartet werden. Selber mitsingen oder auch nur zuhören wird beim Wirtshaussingen im Gasthaus zur Post möglich. Die Kunst- und Kulturinitiative Oettingen trägt zu den Musiktagen bei und präsentiert „Dashcoigne acoustic“, Simon Schneider und Almos Papp. Ein besonderes Konzert erwartet die Zuhörer, wenn Conny Labsch ihre deutschen Texte zu Welthits der Liebe aus Rock und Pop darbietet. Für die klassischen Höhepunkte sorgen Konzerte aus der Reihe Oettinger Residenzkonzerte im Festsaal und im Innenhof der Fürstlichen Residenz. In diesem Jahr wird erstmals ein Musiktheater mit Liedern von Georg Kreisler die Oettinger Musiktage um einen einmaligen Programmpunkt bereichern. (pm)

Infos zu den Veranstaltungen gibt es unter www.oettingen.de/infomaterial oder ausliegend in den Oettinger Geschäften.

