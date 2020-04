Musikunterricht via Internet

00:42 Uhr

Aufmerksam und kritisch verfolgt der Musiklehrer online die Töne seines Eleven am Bildschirm. Weil Corona den direkten Kontakt verhindert, verlegt die Rieser Musikschule den Unterricht auf einen digitalen Weg.

Das Coronavirus zehrt an den Nerven der Menschen, weil das Ende der dadurch verursachten Krise nicht abzusehen ist. Die systemrelevanten, weil unverzichtbaren Einrichtungen sind teilweise überfordert, die zwischenmenschlichen Beziehungen dagegen auf dem Nullpunkt. Dies gilt vor allem für kulturelle Veranstaltungen und Betätigungen. Plötzlich erscheinen sie unwichtig und sind deshalb in ihrer Existenz bedroht. Dies gilt auch für die von engagierten, meist gemeinnützigen Vereinen getragenen Kultureinrichtungen.

Die Corona-Krise gefährdet, wie so vieles, auch die Zukunft der seit 40 Jahren erfolgreichen Rieser Musikschule und ihrer Arbeitsplätze. Ob sie irgendwelche Hilfen in Anspruch nehmen kann, ist noch äußerst ungewiss, so eine Pressemitteilung. Deshalb hat sich das Kollegium, um den Kontakt zu den Schülern zu erhalten, für einen völlig neuen Weg entschieden. Der Unterricht wird zunächst, nach dem Vorbild der Schulen, online fortgesetzt, mit einem für Musikschulen eigens entwickelten Konferenzprogramm, ohne Verwendung personenbezogener Daten.

Die Osterferien dienten den Lehrern und Schülern bereits zur Testung dieses Systems, denn ihre Geräte – stationäre Computer, Laptops und Tablets – sind sehr unterschiedlich. Auch die Leitungen und Übertragungsraten stellen dieses Experiment, ebenso wie die Geduld der Benutzer, auf die Probe, zumal auch die Schulen gleichzeitig im Internet unterwegs sind.

So beginnt für die Musikschule ein interessantes Experiment, das für die Beteiligten allerdings auch sehr spannend sein wird, wenn Musik auf diesem neuen Weg kommuniziert wird. Die Schulleitung wartet voll Spannung auf das Interesse der Eltern und der Öffentlichkeit an diesem Projekt und nähme als Vorreiter dieses Online-Projekts auch gerne Anregungen und Hilfen entgegen. (pm, emy)

