13.12.2019

Musikverein spielt im „Vampirschloss“

In der umgestalteten Römerhalle in Utzmemmingen spielen gleich drei Ensembles des Musikvereins Riesbürg. Aktive Musiker werden geehrt

Ein optisch und musikalisch beeindruckendes Konzert hat der Musikverein Riesbürg in der zum Schloss umgestalteten Römerhalle in Utzmemmingen geboten. Vorsitzender Robert Minder sagte bei seiner Begrüßung: „Die Musik hat von allen Künsten den tiefsten Einfluss auf das Gemüt.“ Den Anfang gestaltete das neu formierte Miniorchester des Musikvereins Riesbürg/Kirchheim unter der Leitung von Sarina Gröger. Mit Bravour bestanden die zehn Musiker ihren ersten Auftritt.

Im Anschluss übernahm die Jugendkapelle Riesbürg/Kirchheim unter der Leitung von Pia Geiger. Sie zeigte die facettenreiche Art der Musik aus verschiedenen Ländern – von „Alpine Adventure“ bis zum afrikanischen „Baba Yetu“. Die Musiker stimmten die Zuhörer mit einem Zulugesang auf dieses Stück ein. Die Reise ging weiter nach North Carolina zu den Wildpferden auf die Insel „Shackelford Banks“. Den Abschluss bildeten die Klassiker von Walt Disney in dem Stück „Disney Film Favorites“. Nach anhaltendem Applaus verabschiedete sich die Jugendkapelle mit der Zugabe „Don‘t stop me now“.

Nach einer kurzen Umbauphase übernahm die Stammkapelle unter der Leitung von Birgit Minder die Regie im Schloss. Zur Eröffnung spielte sie den Konzertmarsch „Domi Adventus“. Der Musikverein hatte vor, seinem Publikum die verschiedensten Stilrichtungen nahe zu bringen. Mit dem „Holzschuhtanz“ ging es in den Bereich der Oper und Klassik. Das Holzregister überzeugte dabei mit solistischen Einlagen in den Zwischenteilen. Mit sehr ausgereifter Dynamik spielte die Kapelle ein Stück aus der Oper „Zar und Zimmermann“. Bei der anschließenden böhmischen Polka „Graslitzer Musikanten“ erklang gefühlvoll das Zwiegespräch zwischen den Holz- und den Blechbläsern. Arrangiert hat das Stück Franz Bummerl. Nach der Pause erklang das Konzertstück „Arethusa“. Darin geht es um die Liebe des Flussgottes Alpheios, die nicht erwidert wurde. Eigens für den folgenden „Tanz der Vampire“ wurde die Römerhalle zum Vampir-Schloss umgestaltet, Kronleuchter sorgten für das richtige Licht auf der Bühne. Das Musical zog die Zuhörer in seinen Bann. Imposant und kräftig erklang das Stück und die Musiker zeigten sich von ihrer besten Seite. Die Zuhörer honorierten diese Leistung mit anhaltendem Applaus und Bravo-Rufen. Mit dem Charthit der Popsängerin Alice Merton „No Roots“ zeigte der Musikverein, dass er auch neue, junge Musik beherrscht. Gekonnte Rhythmik der Hintermannschaft, Tempiwechsel und Dynamik mit melodiösen Einwürfen der Querflöten erfreuten die Zuhörer. Mit der „80er Kult(tour)“ nahmen die Musiker die Gäste in die Zeit der Neuen Deutschen Welle mit. Die Stammkapelle verabschiedete sich mit Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“, „1000 und 1 Nacht“, „Sternenhimmel“ und „Rock me Amadeus“. Die Besucher forderten eine Zugabe. Die bekamen sie mit dem Hit „Sweet Caroline“ und einem Abriss aus „Tanz der Vampire“. Der Musikverein bedankte sich bei allen Gästen und wünschte eine ruhige und gesegnete Vorweihnachtszeit.

Der Jugendleiter des ASM-Bezirks 16 Donau-Ries, Simon Keller aus Tapfheim, ehrte langjährige, aktive Mitglieder und diejenigen, die die D2-Prüfung bestanden hatten. Er betonte, wie wichtig die Nachwuchsförderung und die Wertschätzung der Musik in der Gesellschaft seien. Der Musikverein Riesbürg sei mit seinem Miniorchester, seiner Jugendkapelle und der Stammkapelle bei seinen Dirigentinnen Birgit, Pia und Sarina in den besten Händen. Für aktive Mitgliedschaft wurden geehrt: für zehn Jahre Heike Schied (Querflöte), für 15 Jahre Tobias Fischer (Schlagzeug) und Jonas Traber (Posaune). Die D2-Prüfung bestand Manuel Stöhr mit der Trompete. (pm)

Themen folgen