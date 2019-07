00:32 Uhr

Mutig neue Wege gehen

14 Dekanatsbezirke in Westmittelfranken und Nordschwaben schließen sich zu einem evangelisch-lutherischen Zweckverband zusammen. Welche Vorteile das hat

Von Peter Tippl

Die Gründungsfeier des Zweckverbands der Evangelisch-Lutherischen Verwaltungsstellen Westmittelfranken und Nordschwaben ist mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche St. Marien und großem Festakt in der Stadthalle Gunzenhausen vollzogen worden. Mutig neue Wege gehen und in Dankbarkeit auf das Bisherige zurückblicken, war bei allen Ansprachen und Grußworten als Leitmotiv für diesen neuen Verbund aus 14 Dekanatsbezirken in Westmittelfranken und Nordschwaben und der Gesamtkirchengemeinde Ansbach spürbar.

Bereits beim Gottesdienst, den erstmals fünf Dekane aus dem Zweckverbandsgebiet gestalteten und der vom gastgebenden Dekan Klaus Mendel aus Gunzenhausen eröffnet wurde, verknüpften die Dekane Hans Stiegler (Ansbach), Wolfgang Popp (Pappenheim), Hermann Rummel (Wassertrüdingen), Hanns-Gerhard Gross (Rothenburg) und Gerhard Wolfermann (Nördlingen) biblische Texte mit Verwaltungsstrukturen. Christenleben benötige zur Gestaltung christlichen Lebens und Arbeitens auch Verwaltungsstrukturen, so der Konsens.

Die Dekane appellierten an die Bereitschaft, das Ganze zu sehen und dankbar auf das bisher gut Funktionierende zurückzublicken.

Beim Festakt in der Stadthalle erläuterten die Hauptgeschäftsführer Simon Schäffler (Ansbach) und Bernd Ziegler (Nördlingen) den vor sechs Jahren begonnenen Prozess. In Synoden und Kirchengemeinden wurde durch transparente Vorstellung des neuen Konstrukts Überzeugungsarbeit geleistet. Der bisherige „Verwaltungsverbund fünf“ war somit nur ein Zwischenschritt, der in die Gründung des „Evangelisch-Lutherischen Verwaltungszweckverbands Westmittelfranken und Nordschwaben“ mündete.

Dieser umfasse 14 Dekanatsbezirke mit 292 Kirchengemeinden, im Landkreis Donau-Ries sind die Dekanatsbezirke Donauwörth, Nördlingen und Oettingen mit 51 Kirchengemeinden eingegliedert. Dieser große Verbund trage laut den beiden Hauptgeschäftsführern enorm zur Attraktivität der Pfarrstellen bei und sichere Arbeitsplätze. Junge Pfarrer würden sich leichter auf eine Stelle bewerben, wenn die umfassenden Verwaltungsaufgaben abgenommen werden.

In der Landeskirche wurden 35 Verwaltungsstandorte zu zehn Verbünden zusammengeschlossen und das Personal von 400 auf 550 Mitarbeiter erhöht. Zukunftsgerichtet setzt die Landeskirche auf Auszubildende, in diesem Jahr sollen 20 junge Menschen eine Ausbildung starten. Jede der fünf Verwaltungseinrichtungen hat ihre Themenschwerpunkte wie Personal, Bau- und Liegenschaftswesen, Finanzen, Verwaltung der Kindertagesstätten und Digitalisierung und einen eigenen Leiter. Werner Fuchs leitet die Verwaltungseinrichtung in Pappenheim, Gerhard Rupp Wassertrüdingen, Franziska Karl Rothenburg, Simon Schäffler Ansbach und für Nördlingen zeichnet Bernd Ziegler verantwortlich.

In Grußworten beim Festakt in der Stadthalle Gunzenhausen lobten der mittelfränkische Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer und Gunzenhausens Bürgermeister Karl-Heinz Fitz die umfassende Einbeziehung der Mitarbeiter beim Prozess und mit „vereinten Kräften, Kreativität der Mitarbeiter und Gottes wehendem Geist“ können laut Oberkirchenrat Dr. Hans-Peter Hübner die komplexen Herausforderungen der Zukunft angegangen werden.

Themen Folgen