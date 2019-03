15:07 Uhr

Mutter sperrt versehentlich Baby ein

Eine Nördlingerin hat sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt. Sie versuchte über zwei Stunden zu ihrem Kind ins Haus zu gelangen.

Eine 34-jährige Frau hat sich am Freitagnachmittag aus ihrer Wohnung in Nördlingen ausgesperrt. Die Türe war hinter ihr zugefallen und sie konnte nach Angaben der Polizei nicht mehr zu ihrem neun Monate alten Kind. Über zwei Stunden versuchte sie ins Haus zu gelangen, was jedoch misslang. Letztendlich verständigte sie die Polizei. Vorort wurde dann eine Fensterscheibe eingeschlagen und die besorgte Mutter konnte ihr Kleinkind wohlbehalten wieder in Empfang nehmen. (pm)

