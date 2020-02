11:29 Uhr

Mutter und Sohn in zwei Unfälle verwickelt

In Oettingen waren ein Mann und seine Mutter in zwei Unfälle verwickelt. Zwei Mal nahmen sie anderen die Vorfahrt.

Die beiden fahren in zwei Autos hintereinander her. Zwei Mal nehmen sie anderen Autofahrern die Vorfahrt. Die Bilanz: ein hoher Sachschaden und zwei Verletzte.

Mit zwei kuriosen Unfällen hatte es die Nördlinger Polizei am Samstagnachmittag zu tun. Ein 23-Jähriger war mit seinem Auto in Oettingen unterwegs, seine 46-jährige Mutter fuhr in ihrem Wagen hinter ihm her. Beide nahmen einer 34-jährigen Pkw-Fahrerin am Kreisverkehr an der B 466 in Oettingen die Vorfahrt. Die 46-Jährige stieß zudem noch leicht mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw zusammen.

Zunächst blieben alle Unfallbeteiligten stehen. Der Sohn überredete seine Mutter zur Weiterfahrt, ohne die Personalien mit der 34-Jährigen auszutauschen. Ungefähr zehn Minuten später fuhren Sohn und Mutter in gleicher Reihenfolge auf der Munninger Straße stadteinwärts und wollten nach links in die B 466 abbiegen. Auch hier nahmen beide einer entgegenkommenden 40-jährigen Pkw-Fahrerin die Vorfahrt und auch hier kam es zwischen dem Auto der Mutter und dem vorfahrtsberechtigten Wagen zu einem Zusammenstoß. Dabei wurde allerdings der Pkw der Unfallverursacherin so stark beschädigt wurde, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war, so der Polizeibericht. Außerdem wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht werden.

Bei beiden Unfällen entstand ein Gesamtschaden von mehr als 25000 Euro. Beim zweiten Unfall wurde die Polizei während der Unfallaufnahme von der Freiwilligen Feuerwehr Oettingen unterstützt. Gegen die 46-Jährige wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, gegen ihren Sohn wegen den von ihm begangenen Vorfahrtsverstößen sowie wegen der Beteiligung an der Unfallflucht. (pm)

