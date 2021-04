18:00 Uhr

Nach Abschiebung: Nurullah Azimi ist zurück in Nördlingen

Nurullah Azimi beginnt seine Ausbildung im Nördlinger Restaurant Shanghai. 2019 wurde der Afghane abgeschoben, nachdem er rund acht Jahre lang in Deutschland gelebt hatte. Nun ist er wieder zurück.

Plus 2019 wurde der Afghane abgeschoben, Freunde und die Chefin eines Nördlinger Restaurants setzten sich für seine Rückkehr ein. Wie die gelang.

Nurullah Azimi sitzt an einem Tisch mit Blumenmuster im Restaurant Shanghai und trotz der Maske ist zu sehen: Der 34-Jährige lächelt. Er ist wieder zurück und darüber ist nicht nur er froh. Auch Hedwig Rost ist erleichtert, wie die Flüchtlingshelferin am Telefon erzählt: „Es ist ein kleines Wunder, dass diese Odyssee ein gutes Ende genommen hat. Es ist schwierig, einen Menschen zu retten“, sagt sie. Doch nun lebt Nurullah Azimi wieder in Nördlingen, wo er bereits acht Jahre verbracht hat – bis er abgeschoben worden ist. Wiedie Rückkehr nach Nördlingen gelang.

Themen folgen