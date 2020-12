vor 28 Min.

Nach Corona-Fällen: Klinik Oettingen beendet Besuchsverbot und Aufnahmestopp

Im Oettinger Krankenhaus war es zu mehreren Corona-Fällen gekommen. Nun ist die Klinik wieder frei von Corona-Fällen, wie bekannt gegeben wurde.

Die Donau-Ries Klinik Oettingen nimmt seit Montag wieder Patienten auf. Auch das Besuchsverbot wurde aufgehoben, wie das gKU in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Chefarzt Dr. Helmut Kern sagt: „Es ist gelungen, die Infektionsketten zu durchbrechen. Unsere Klinik hat den Normalbetrieb unter Einhaltung aller Infektionsschutzmaßnahmen wieder aufgenommen.“

In der Donau-Ries Klinik Oettingen war es zuletzt zu mehreren Covid-19-Infektionen bei Patienten und Mitarbeitern gekommen. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt seien konsequente Maßnahmen ergriffen worden. Die Klinik ist somit wieder corona-frei, heißt es in der Mitteilung.

Wegen der Verschärfung der Corona-Lage im Landkreis gelten in den Donau-Ries Kliniken Donauwörth, Nördlingen und Oettingen weiterhin verschärfte Schutzvorkehrungen. Besuche sind nur mit FFP2-Masken möglich. (pm)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen