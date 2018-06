vor 34 Min.

Nach Sturz in Pool: Nachbarn retten zweijährigem Mädchen das Leben

Ein kleines Mädchen trieb in Oettingen leblos in einem Kinderpool, die aufmerksamen Nachbarn konnten das Kind reanimieren.

Aufmerksame Nachbarn haben in Oettingen (Landkreis Donau-Ries) einem zweijährigen Mädchen das Leben gerettet. Das Kind verließ nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Montagabend in einem unbeobachteten Moment das Wohnhaus der Eltern in Oettingen. Die Mutter befand sich zu der Zeit in der Küche, der Vater im Bad und die Geschwister auf der Terrasse auf der Rückseite des Hauses.

Nach kurzer Zeit bemerkte die Mutter die geöffnete Haustüre und begab sich sofort auf die Straße, heißt es im Polizeibericht weiter. Nachdem beide Eltern aufgeregt die Straße absuchten, wurden die Nachbarn aufmerksam und stellten in ihrem Garten-Pool das reglos treibende Mädchen fest. Der Nachbar begann umgehend mit der Reanimation des kleinen Kindes und setzte diese bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes fort. Die Zweijährige wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Augsburg geflogen.

Zweijährige befindet sich weiterhin in kritischem Zustand

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler öffnete das Mädchen die Haustür, ging nach draußen und anschließend auf das Nachbargrundstück, auf dem sich ein in den Boden eingelassener Pool in der Größe einer Badewanne befindet.

In diesen Pool mit einer Wassertiefe von einem halben Meter stürzte die Zweijährige laut Polizei. Nach aktueller Auskunft der Kinderklinik Augsburg ist das Mädchen weiterhin in einem kritischen Zustand. (RN)