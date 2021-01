vor 18 Min.

Nach Unfall bei Nerersheim: Autofahrer landet im Straßengraben

Ein 50-Jähriger will mehrere Lkw überholen, als es zum Unfall kommt. Wie hoch der Sachschaden ist.

Auf der B466 bei Neresheim ist es am Montagnachmittag zu einem Autounfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, überholte ein in Fahrtrichtung Neresheim fahrender 50-Jähriger gegen 13.15 Uhr einen vorausfahrenden Lkw; anschließend wollte der Mann noch einen weiteren Lkw überholen. Da dieser gerade von einem 25-jährigen Autofahrer überholt wurde, musste der 50-jährige stark abbremsen, um ein Auffahren zu verhindern. Er kam dabei jedoch wegen der Glätte mit der linken Fahrzeughälfte von der Straße ab, geriet ins Schleudern und kam letztlich im rechten Straßengraben zum Stehen. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. RN

Lesen Sie auch: