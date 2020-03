vor 9 Min.

Nach Vorfall in Lohe: Polizei sucht nach "dreistem" Eier-Dieb

Ein Unbekannter hat am Donnerstag Lebensmittel aus einem Hofstand in Lohe gestohlen.

Wie der Nördlinger Polizei jetzt erst gemeldet worden ist, hat am Donnerstag, 6. Februar, gegen Mitternacht ein bislang unbekannter Täter, aus einem Hofstand eines Landwirtschaftlichen Betriebs in Lohe Lebensmittel gestohlen. Der Täter, den die Polizei als "dreisten Eierdieb" beschreibt, soll sich an rund 60 Eiern, mehreren Wurstdosen und Nudeln bedient haben. Die Polizei schreibt in ihrem Bericht: „Dann suchte er das Weite und ließ es sich vermutlich schmecken. Allerdings hat er vergessen, für die Lebensmittel zu bezahlen.“

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Lebensmittel-Dieb (telefonisch unter 09081/29560). RN

