09:52 Uhr

Nach heftigem Streit mit der Freundin: Polizei nimmt Betrunkenen in Gewahrsam

Blaulichteinsatz am Samstagabend in Oettingen.

Frau und Sohn verlassen die Wohnung, weil ein 45-Jähriger in Oettingen ausrastet. Sogar ein Richter wurde hinzugezogen.

In Oettingen hat sich am Samstagabend gegen 23 Uhr ein Paar so heftig gestritten, dass die Polizei ausrücken musste. Ein Mann aus Crailsheim, 45 Jahre alt, zoffte sich in der Wohnung seiner Freundin in Oettingen so stark mit ihr, dass die Frau und ihr Sohn die Wohnung verließen. Während des Streits wurde das Handy der Frau beschädigt.

Der Mann soll stark betrunken gewesen sein, teilt die Polizei mit. Er wurde in Gewahrsam genommen, ein Richter bestätigte die Gewahrsamnahme. Er wurde dann im Laufe des gestrigen Sonntagmorgens entlassen, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgrund des zerstörten Handys wurde gegen ihn erstellt. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen