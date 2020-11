vor 19 Min.

Nach negativen Corona-Tests: Xcyde Angels wieder im Training

Plus Nachdem sich eine Spielerin mit Corona infiziert hat, muss das ganze Team der Xcyde Angels zunächst in Quarantäne. Nun gibt es größtenteils Entwarnung.

Von Robert Milde

Gute Nachrichten von den Erstliga-Basketballerinnen der Xcyde Angels Nördlingen: Nach der Corona-Infektion einer Akteurin musste das ganze Team zunächst in Quarantäne, am Montag wurde wieder getestet und gestern gab es das Ergebnis. Neun Spielerinnen waren negativ und durften umgehend wieder mit dem Training beginnen. Zwei weitere Akteurinnen, die als enge Kontaktpersonen der infizierten Spielerin gelten, müssen allerdings weiterhin in Quarantäne bleiben, die Spielerin selbst ist krank geschrieben.

Für das ausgefallene Spiel der Angels gibt es noch keinen Nachholtermin

„Mit dem zur Verfügung stehenden Neuner-Kader wollen wir am Samstag in Herne antreten, um nicht mit zu vielen Spielen in Verzug zu geraten“, erklärte am Dienstagnachmittag der Sportliche Leiter der Angels, Kurt Wittmann. Hintergrund: Die Saison ist ohnehin extrem eng getaktet, weil sie wegen Corona mit einem Monat Verspätung begonnen hat und es deshalb auch keine Weihnachtspause gibt.

Für das am vergangenen Samstag ausgefallene Angels-Heimspiel gegen den USC Freiburg gibt es noch keinen Nachholtermin.

