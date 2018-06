vor 42 Min.

Nachbarn retten zweijähriges Mädchen aus Pool

Ein kleines Mädchen trieb in Oettingen leblos in einem Pool, die aufmerksamen Nachbarn konnten das Kind reanimieren.

Sie suchten das Mädchen erst auf der Straße. Die Rufe nach dem Kind sollen der Polizei zufolge auch die Nachbarn gehört haben. Sie halfen, suchten bei sich im Garten und da sah der 54-Jährige in einem kleinen Pool das Mädchen regungslos treiben.

In Oettingen hat es am Montagabend einen tragischen Unfall gegeben. Die Polizei vermutet, dass das zwei Jahre alte Kind die Haustür öffnete, auf die Straße und dann in den Nachbargarten lief. Der Pool, der sich dort befindet, misst gerade mal einen auf 1,20 Meter. Er ist in den Boden eingelassen. Als der Nachbar das Kind entdeckte, reanimierte er es der Polizei zufolge solange, bis der Rettungsdienst eintraf. Später wurde es mit dem Rettungshubschrauber nach Augsburg in eine Klinik geflogen. Eltern sowie Nachbarn wurden anschließend von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Wie die Polizei berichtet, war die Mutter zu der Zeit in der Küche, der Vater im Bad und die Geschwister auf der Terrasse auf der Rückseite des Hauses. Nach kurzer Zeit bemerkte die Mutter die geöffnete Haustüre und begab sich sofort auf die Straße.

Nach Auskunft der Polizei ist das Mädchen weiterhin in einem kritischen Zustand. (vmö/pm)

Themen Folgen