16:43 Uhr

Nachbarschaftsstreit in Maihingen: Mann muss eine Nacht in Haft

Ein Mann rastete in Maihingen aus und musste anschließend ausnüchtern.

Zu einem Nachbarschaftsstreit der heikleren Art ist es am Freitagabend in Maihingen kommen. Erst die Polizei konnte schlichten.

In Maihingen sind am Freitag gegen 22 Uhr ein 55-Jähriger und seine 23-jährige Nachbarin eines Mietshauses in Streit geraten. Der Mann beleidigte den Polizeiangaben zufolge die Frau massiv, auch im Beisein der Polizisten. Demnach war der Mann stark alkoholisiert.

Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde dieser deshalb in Gewahrsam genommen. Der Mann musste die Nacht in einem Haftraum der Polizei verbringen. Er wird nun wegen Beleidigung angezeigt. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen