18.12.2019

Nachbarstreit um zehn Katzen

Nach verbaler Eskalation im Rieser Jargon sehen sich die Kontrahenten vor Gericht wieder

Von Ronald Hummel

Es waren schon recht ländliche Verhältnisse auf einem Rieser Dorf, die da eskalierten: Ein 32-jähriger Mann hielt sich im Juni dieses Jahres zehn Katzen, durch die sich eine Nachbarin immer wieder belästigt fühlte, was sie auch deutlich zum Ausdruck brachte. Der Katzenhalter wiederum behauptete, die Frau und ihre Mutter würden die Tiere misshandeln, sprich treten, durch die Luft schmeißen oder mit Holzscheiten nach ihnen werfen. Als sich die Kontrahenten bei den Mülltonnen treffen, auf denen einige der Katzen herumlungern, eskaliert die Lage schließlich verbal: Zunächst geht es mehrfach hin und her: „Die Katzen müssen da runter!“ und „Die Katzen bleiben, wo sie sind!“ Dann platzt es aus dem Mann heraus: „Und angezeigt hast du mich auch, du Loas, du Matz!“

Angezeigt hatte ihn ein Unbekannter wegen nicht artgerechter Haltung seiner Hennen und da habe er auf die Nachbarin getippt. Staatsanwalt Daniel Kulawig sagt zum Angeklagten: „Bei mir hätten sie Glück gehabt – ich bin aus Norddeutschland und hätte das gar nicht verstanden.“ Aber die Nachbarin verstand sehr wohl, dass Loas Sau bedeutet und Matz in etwa mit Luder zu übersetzen sei. Die Frau zeigt den 32-Jährigen wegen Beleidigung bei der Polizei an. Daraufhin entschuldigt er sich bei ihr. Sie nimmt die Entschuldigung zwar an, zieht die Anzeige aber nicht zurück – die Entschuldigung sei nur halbherzig gewesen, weil der Anwalt des Nachbarn diesen dazu gedrängt habe, sagt sie.

In der Verhandlung vor dem Nördlinger Amtsgericht unter dem Vorsitz von Richterin Katrin Wegele wird es ernst für den Nachbarn: Er hat vier Eintragungen im Bundeszentralregister, bei einer Strafe von sechs Monaten Gefängnis wegen gefährlicher Körperverletzung läuft die Bewährungszeit erst im nächsten Jahr ab. Der Staatsanwalt fordert fünf Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung, da er nicht sehe, dass sich der Angeklagte in seinem aggressiven Verhalten bessern werde. Der 32-Jährige fleht das Gericht förmlich an, ihm eine Haftstrafe zu ersparen. Er war schon einmal im Gefängnis, wo ihm die Mitgefangenen große Probleme bereitet hätten: „Das verkrafte ich nicht.“ Auch seine Mutter bittet vom Besucherraum aus um Milde: „Bitte nicht!“, ruft sie entsetzt.

Richterin sieht keine hohe Rückfallgefahr

Richterin Wegele fällt ein vergleichsweise mildes Urteil: Der Angeklagte muss eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 15 Euro zahlen, also 2250 Euro; da er Frührentner ist, fällt der Tagessatz so niedrig aus. Richterin Wegele wirft die Bereitschaft des Angeklagten zur Entschuldigung zu seinen Gunsten in die Waagschale, außerdem liege die letzte Straftat vier Jahre zurück und die Rückfallgefahr sei damit nicht allzu hoch.