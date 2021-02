vor 33 Min.

Nachts auf Parkplatz unterwegs: Auch ohne Ausgangssperre gelten weiterhin Regeln

Junge Männer halten sich abends auf einem Nördlinger Parkplatz auf. Doch wer das Haus verlassen will, braucht weiterhin einen triftigen Grund.

Trotz Aufhebung der Ausgangssperre ist die Polizei nachts unterwegs und kontrolliert. Denn trotz allem gilt weiterhin die Allgemeine Ausgangsbeschränkung. Das mussten auch mehrere junge Männer in Nördlingen feststellen.

Am Montagabend um kurz vor halb zwölf befanden sich zwei 21-Jährige auf dem Edeka-Parkplatz in der Maria-Penn-Straße. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord schreibt in der Mitteilung, dass die beiden angaben, Ausgangssperre und -beschränkung würden nicht mehr gelten. Einen triftigen Grund konnten sie der Polizei für ihren Aufenthalt aber nicht nennen. Auf demselben Parkplatz kam es am Dienstag ebenfalls zu einem Vorfall. Um 22.40 Uhr trafen die Beamten einen 18 und einen 19 Jahre alten Mann an, die auf dem Parkplatz drifteten. Laut Polizei gaben die beiden an, dass die Ausgangssperre weggefallen sei und sie nur Spaß haben wollten. Doch auch hier lag kein triftiger Grund vor, teilen die Beamten mit.

Nördlingens Polizeichef Walter Beck: Wer das Haus verlässt, braucht einen triftigen Grund

Die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr gilt in Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100000 Einwohnern den Wert 100 überschreitet, auch wenn das nur an einem einzigen Tag passiert. Das ist im Landkreis Donau-Ries nicht mehr der Fall. Ansonsten gilt aber weiterhin die Allgemeine Ausgangsbeschränkung. Demnach ist, so schreibt es das Bayerische Innenministerium auf seiner Homepage, das Verlassen der Wohnung nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt.

Nördlingens Polizeichef Walter Beck sagt auf Nachfrage, dass in den geschilderten Fällen kein triftiger Grund für das Verlassen des Hauses vorlag. Wer aber etwa der Oma helfen müsse oder Sport machen wolle, könne das tun. „Schleuderübungen am Abend auf Parkplätzen gehören nicht dazu“, sagt Beck. Diese Regeln gälten für ganz Bayern. Auch sind sie nicht auf eine Uhrzeit beschränkt, sondern gelten grundsätzlich. Insgesamt 14 Punkte sind auf der Homepage des Staatsministeriums aufgeführt. Das Landratsamt Donau-Ries verweist auf Anfrage ebenfalls auf jene elfte bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Spezielle Regelungen für den Landkreis Donau-Ries gelten nicht, heißt es.

