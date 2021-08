18 Bauwillige wollen ihren Platz in Nähermemmingen nicht

Plus In Nähermemmingen gibt es ein neues Baugebiet, zahlreiche Bewerbungen waren bei der Stadt für die 22 Plätze eingegangen. Doch jetzt verzichten viele.

In Nähermemmingen hat die Stadt Nördlingen ein neues Baugebiet ausgewiesen. 22 Plätze stehen dort zur Verfügung, Bewerbungen dafür gab es viele. So viele, dass die Bauplätze nicht nur nach einem Punktesystem vergeben wurden – hatten Bewerber oder Bewerberinnen die gleiche Punktzahl, wurde sogar gelost (wir berichteten). Doch nun hat sich die Lage verändert.