Nagelstudio trotz Verbots im Landkreis Donau-Ries betrieben

An Gründonnerstag und Karfreitag haben sich in Nordschwaben einige Personen über die Ausgangsbeschränkungen hinweggesetzt. Mit einer Strafe muss außerdem die Betreiberin eines Nagelstudios im Landkreis Donau-Ries rechnen.

In Nordschwaben sind an Gründonnerstag und Karfreitag jeweils 200 Polizisten im Einsatz gewesen, um die Verordnung über die vorläufige Ausgangsbeschränkung zu überwachen.

Am Donnerstag wurden rund 3500 Einrichtungen, Orte und Personen kontrolliert, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. In ganz Nordschwaben setzten sich 113 Bürger über die Ausgangsbeschränkung hinweg, davon zehn im Landkreis Donau-Ries.

Außerdem wurde die Polizei am Donnerstag darüber informiert, dass im Landkreis Donau-Ries ein Nagelstudio geöffnet haben soll. Die 26-jährige Inhaberin soll nach Angaben der Polizei bestritten haben, dass sie Behandlungen durchführte. Allerdings sahen die Beamten drei fremde Personen in der Wohnung und der Arbeitsplatz war augenscheinlich in Benutzung. Die Besucher wurden der Wohnung verwiesen. Eine Anzeige wegen des Infektionsschutzgesetzes folgt.

Gewerbetreibende, die keine Ausnahmegenehmigung für eine Geschäftsöffnung haben, sollen sich laut Polizei davon abgesehen diszipliniert an die gültigen Betriebsuntersagungen halten.

Polizei löst in Nördlingen und Mertingen Partys an Karfreitag auf

Am Karfreitag soll es 3200 Kontrollen gegeben haben. 124 Personen in Nordschwaben verstießen gegen die Ausgangsbeschränkungen, elf im Landkreis Donau-Ries.

In den Abend- und Nachtstunden des Freitags löste die Polizei mehrmals Feiern und Treffen auf. In Nördlingen und Mertingen feierten mehrere Personen zusammen in ihren Gärten, u.a. mit lauter Musik. Die Polizei sprach allen Personen ein Platzverweis aus. Außerdem erwartet sie eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (AZ)

