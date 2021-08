Alarmierende Zahlen im Ries: Wieder weniger Wiesenbrüter

Plus Das Aussterben einzelner Arten stehe im Ries unmittelbar bevor, warnen Naturschützer.

Eine bayernweite Wiesenbrüterkartierung ist in diesem Jahr durchgeführt worden. Angestoßen wurde sie laut einer Pressemitteilung vom Landesamt für Umwelt, beziehungsweise der Vogelschutzwarte. Ziel dieser Erfassung ist es, die aktuellen Bestandswerte der hochbedrohten Vogelgruppe zu ermitteln. Die Zahlen für das Ries sind alarmierend, teilen die beiden Vereine Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried und Rieser Naturschutzverein mit.