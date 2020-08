vor 20 Min.

Naturschützer verwerfen Klage gegen B25

Der Bund Naturschutz Donau-Ries behandelt eine Umfahrung Möttingens

Von Bernd Schied

Die Kreisgruppe Donau-Ries im Bund Naturschutz will gegen den ersten und zweiten Bauabschnitt des B25-Ausbaus zwischen Nördlingen und Möttingen nicht juristisch vorgehen. Eine Klage hätte keinerlei Aussicht auf Erfolg, hieß es bei einem Treffen in Maihingen, bei dem es hauptsächlich um die Bundesstraße ging.

Offen lassen wollen die Naturschützer jedoch eine mögliche Klage gegen weitere Planungen, insbesondere im Zusammenhang mit einer Neugestaltung der Kreuzung Grosselfingen/Balgheim.

Uwe Beierlein von der Ortsgruppe Nördlingen formulierte bei der Veranstaltung Forderungen des BUND für eine zukunftsgerechte Verkehrspolitik in der Region, worüber die Rieser Nachrichten bereits berichtet hatten. Dazu gehörten eine Investitionsoffensive für den Gütertransport auf der Schiene sowie eine Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Landkreis.

Zudem unterstütze der Bund Naturschutz die Bemühungen um die Reaktivierung der Hesselbergbahn von Nördlingen nach Wassertrüdingen aber auch Richtung Wilburg-stetten/Dinkelsbühl.

Ein weiteres Anliegen sei der Anschluss des Rieses an den Augsburger Verkehrsverbund (AVV), sagte Beierlein. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte hierzu Jürgen Kunofsky, im Landratsamt Donau-Ries zuständig für den ÖPNV, im Zuge einer neuen Erhebung des Augsburger Verkehrsverbundes werde geprüft, ob es Sinn mache, die Landkreise Dillingen und Donau-Ries ins AVV-Gebiet aufzunehmen.

Ein entsprechendes Gutachten werde vermutlich noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, so Kunofsky. Ein Vorteil für die Nutzer von Bus und Bahn wäre das Verbundticket, was bedeute, dass beide Verkehrsträger mit einer Fahrkarte genutzt werden könnten. Dieses sei in der Regel auch günstiger, als unterschiedliche Tickets für Zug- und Busfahrten.

Thema in Maihingen war auch die Umgehung Möttingen, die bekanntlich im Bundesverkehrswegeplan in der Kategorie „vordringlicher Bedarf“ eingestuft ist. Möttingens Dritte Bürgermeisterin Dr. Sigrid Scharrer-Bothner und Gemeinderat Dr. Andreas Becker betonten, sie favorisierten weder eine Süd- noch eine Nordumfahrung, sondern plädierten für die Beibehaltung der jetzigen Trasse als Hauptverkehrsader mitten durch den Ort eventuell mit entsprechenden Schutzmaßnahmen für die Anwohner („Null-Variante“).

Eine solche Lösung wäre vor allem im Sinne der örtlichen Gewerbebetriebe. Eine Nordtrasse würde zahlreiche teure Brücken erforderlich machen und Eingriffe in ein FFH-Gebiet verursachen, meinten die beiden Gemeinderäte. Erhebliche Flächenverluste für die Landwirtschaft seien die unvermeidliche Folge einer Umfahrung im Süden des Ortes.

Wie berichtet, hatte sich auch der Möttinger Bürgermeister Timo Böllmann öffentlich gegen Umgehungstrassen ausgesprochen mit den gleichen Argumenten wie Scharrer-Bothner und Becker.

Noch in diesem Jahr will das Staatliche Bauamt Augsburg drei Varianten der Öffentlichkeit präsentieren.

Themen folgen