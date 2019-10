vor 45 Min.

„Navigation Katastrophe“

Kontrollstelle Burgstraße: In Harburg erwischen die Polizisten (links Norbert Rasch) Lkw-Fahrer, die sich nicht an das Durchfahrtverbot halten.

Was die Polizei auf den für Lastwagen gesperrten Straßen in und um Harburg so alles erlebt

Von Wolfgang Widemann

Der Rumäne ist verärgert. „Problem Straße“, sagt er mehrmals und fuchtelt mit den Armen. Soeben haben ihn Norbert Rasch und Florian Kria auf den sogenannten unteren Burgparkplatz in Harburg gewinkt. Die beiden Verkehrspolizisten der Inspektion aus Donauwörth haben sich an diesem Dienstagvormittag wieder einmal unterhalb der Burg postiert. Normalerweise sind dort nur wenige Fahrzeuge unterwegs. Doch seit die B25 zwischen Harburg und Großsorheim gesperrt ist, weichen viele Verkehrsteilnehmer über die Nebenstrecken aus. Eine solche führt von Harburg über den Bock nach Großsorheim. Das Problem: Ein Teilstück der Burgstraße ist schmal und befindet sich an einem steilen Hang. Das Teilstück ist für Lastwagen denkbar ungeeignet, wie tiefe Reifenspuren im Bankett zeigen. Deshalb ist die Durchfahrt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen verboten – was aber eine erhebliche Zahl an Lkw-Fahrern offenbar nicht interessiert.

So müssen Rasch und Kria auch an diesem Tag nicht lange warten, bis der erste Brummi naht. Dem folgen in regelmäßigen Abständen weitere Laster. Am Steuer sitzen meist Osteuropäer. Von denen spricht die Mehrzahl weder deutsch noch englisch. „Navigation Katastrophe“, schimpft der Rumäne. Er ist mit seinem 40-Tonner zu einer Firma in Rain unterwegs. Dass er offensichtlich sein Navigationsgerät für das Benutzen der verbotenen Straße verantwortlich machen will, entlockt den Beamten nur ein mildes Lächeln. „Das ist die gängige Ausrede“, erklärt Norbert Rasch. Er fügt sogleich hinzu: „Ein Navi befreit aber nicht vom Schilderlesen.“ Ein solches Gerät, so erläutert der Oberkommissar, suche halt den kürzesten (Um-)Weg. Der Fahrer müsse schon darauf achten, ob die Straße gesperrt ist.

Wer trotzdem vom B-25-Tunnel oder vom Bock her die Burgstraße benutzt, den bitten die Polizisten zu ihrem Kleinbus. Dort werden die Daten des Sünders und seines Fahrzeugs erfasst. Zudem bitten die Beamten die Fahrer gleich zur Kasse. 75 Euro Bußgeld plus 28,50 Euro Gebühren und Auslagen. Wer nicht genügend Bargeld dabei hat, kann über ein Kartenlesegerät zahlen. Die meisten der Fahrer, welche die Beamten an diesem Tag erwischen, reagieren mit einem gequälten Lächeln und begleichen das Bußgeld wortlos. Bei einem Mann aus dem Ries, der sich mit dem Argument „Ich fahre hier jede Woche. Das ist meine Arbeit“ herausreden möchte, wird Rasch etwas energischer: „Wollen Sie mich nicht verstehen?“

Dass sie an der Burgstraße praktisch ständig beschäftigt sind, sei nichts Außergewöhnliches, berichtet Rasch. Sowohl in Harburg als auch auf der Kreisstraße bei Heroldingen würden ständig Lastwagen gestoppt, die dort nicht sein dürften.

Beamte der Polizeiinspektion (PI) Donauwörth und der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) sind praktisch täglich vor Ort. Eine Streife bringe es zu bestimmten Zeiten auf bis zu 15 Lkw pro Stunde, schildert VPI-Leiter Ludwig Zausinger. Seit Beginn der Bauarbeiten auf der B25 Anfang September habe sich die Zahl der Anzeigen gegen Lkw-Fahrer auf fast 200 summiert, teilt PI-Pressesprecher Stephan Roßmanith mit. Am Dienstag kommen über ein Dutzend Bußgelder hinzu. Gegen Mittag steigt die Frequenz in der Burgstraße sprunghaft an. Innerhalb kurzer Zeit stehen dort fünf Lastwagen. Bei zwei von ihnen dauert die Zwangspause länger. Zum einen haben die Polizisten am Auflieger des bereits erwähnten Rumänen einen defekten Reifen entdeckt. Im Profil klafft ein Loch. Es ist bereits die Leinwand zu sehen. Wieder will der Mann diskutieren, doch Norbert Rasch macht ihm unmissverständlich klar: „Reifen wechseln!“ Mürrisch machen sich der Rumäne und sein Beifahrer ans Werk.

Wenige Minuten später wird ihr Lkw fast von einem anderen 40-Tonner gerammt. Dessen Fahrer kommt höchstens einen halben Meter hinter dem Auflieger zum Stehen. Die Verkehrspolizisten, die soeben Verstärkung von zwei Kollegen einer Zivilstreife erhalten haben, nehmen das aufgeschreckt zur Kenntnis. Erst am Tag zuvor ist einige Meter weiter ein Lkw am Übergang zur Schlossstraße bei einem Wendemanöver gegen einen Streifenwagen gekracht. An diesem entstand, so wird am Dienstag bekannt, wirtschaftlicher Totalschaden. Eine weitere Episode in der Reihe der Lkw-Geschichten in und um Harburg, welche die Polizei beschäftigen.

Sogleich kommt eine weitere hinzu. Den Polizisten wird schnell klar, warum der 49-Jährige so spät gebremst hat. Beim Öffnen der Tür des Führerhauses schlägt ihnen eine Alkohol-„Duftwolke“ entgegen. Ein Alkomattest bringt einen Wert von fast 1,7 Promille. Die Beamten in Zivil „kümmern“ sich um den Litauer und fahren ihn ins Krankenhaus, wo ihm Blut abgezapft wird.

Florian Kria ist derweil mit einem weiteren Lkw-Fahrer beschäftigt, der in die Kontrolle geraten ist. Eigentlich könnten die Gesetzeshüter rund um die Uhr in und um Harburg abkassieren, doch man habe auch noch anderes zu tun, merkt auch Inspektionsleiter Zausinger an. Verkehrspolizist Kria stellt fest: „Jeder ist froh, wenn die B25 wieder auf ist.“ Das wird noch ein wenig dauern. Die Bauarbeiten gehen zwar voran – aktuell wird asphaltiert –, die Sperrung ist aber bis Mitte November geplant. Es gibt also weiterhin viel Arbeit für die Polizei.

