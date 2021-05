82-Jähriger übersieht Lkw-Fahrer in Neresheim

Ein Mann fuhr aus seiner Hofeinfahrt. Dabei übersah er laut Polizei in Neresheim einen Lkw.

Ein Mann hat am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in Neresheim einen Unfall verursacht. Von einer Hofeinfahrt kommend bog ein 82-Jähriger laut Polizeibericht auf die B466 in Neresheim ein.

Dabei soll er den Lkw eines 56-Jährigen übersehen haben und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand. (pm)

