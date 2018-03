vor 57 Min.

Neresheim: Beim Überholen Unfall verursacht

Der Sachschaden des Unfalls beträgt rund 6000 Euro. Die beiden Fahrerinnen blieben dabei unverletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Neresheim ist am Freitagmorgen ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt überholte eine 46-Jährige eine 27-jährige Autofahrerin, als sie vom Breiten Weg auf die Straße am Zehnstadel abbiegen wollte. Als die Autos auf gleicher Höhe waren, streifte die 46-Jährige den anderen Wagen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. (pm)