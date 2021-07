Neresheim beteiligt sich nicht mehr an den Rieser Kulturtagen

Plus Die Stadt Neresheim kündigt ihre Mitgliedschaft bei den Rieser Kulturtagen. Beim Verein ist man enttäuscht, dass dort nicht das Gespräch gesucht wurde.

Im Frühjahr fanden die Rieser Kulturtage digital statt, mit großem Erfolg. Doch nun hat die Stadt Neresheim hat ihre Mitgliedschaft im Verein Rieser Kulturtage zum Jahresende gekündigt. Dies hat Bürgermeister Thomas Häfele mitgeteilt. Wie wird das begründet? Und was sagt der Verein?