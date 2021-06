Unfall in Neresheim: 80-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn

Bei Neresheim ist ein 80-Jähriger auf die Gegenfahrbahn geraten und hat einen Unfall verursacht.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 14.50 Uhr in Neresheim ereignet. Beim Befahren der Heidenheimer Straße von Steinweiler kommend in Richtung Neresheim geriet ein 80-Jähriger nach Polizeiangaben auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Kleintransporter eines 49-Jährigen kollidierte. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro beziffert. (pm)