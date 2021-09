Unfall in Neresheim: Zwei Fahrer wollen gleichzeitig überholen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ist es am Mittwoch in Neresheim gekommen. Beide Fahrer wollten gleichzeitig überholen.

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern hat sich am Mittwoch in Neresheim ereignet, weil beide Lenker gleichzeitig überholen wollten. Laut Polizei hat ein 57-Jähriger gegen acht Uhr mit seinem Mercedes zu einem Überholversuch in der Heidenheimer Straße angesetzt. Als er sich auf gleicher Höhe mit einem vorausfahrenden Peugeot befand, wurde er von dessen Fahrerin übersehen. Die 33-Jährige scherte ebenfalls nach links aus, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden Personen blieben unverletzt, jedoch entstand ein Schaden von etwa 7500 Euro. (pm)

Lesen Sie dazu auch