Wie Neresheim zu seinem Wappen kam

Plus Das Härtsfeld ist historisch eng mit dem Ries verknüpft. Das gilt nicht nur für den Oettinger Grafen, sondern auch für die Hexenprozesse.

Wie sind das Härtsfeld und das Ries miteinander verflochten? Damit haben sich die Teilnehmer einer Tagung im Jahr 2019 im Kloster Neresheim beschäftigt. Die Manuskripte wurden nun im Buch „Härtsfeld und Ries – herrschaftliche, kulturelle und ökonomische Aspekte einer schwäbischen Nachbarschaft“ veröffentlicht. Herausgegeben hat es die Stadt Neresheim.