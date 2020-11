vor 5 Min.

Neresheimer „Lichternacht & Kneipenfest“ vor dem Aus

Plus Nach Auflösung der Kulturinitiative steht die Neresheimer "Lichternacht & Kneipenfest" vor einer ungewissen Zukunft. Wie es weitergehen soll.

Von Viktor Turad

Sie war einer der Höhepunkte im Jahreslauf: Die Neresheimer „Lichternacht & Kneipenfest“. Eine Neuauflage wird es wahrscheinlich jedoch nicht mehr geben. Denn der Veranstalter, die Kulturinitiative, hat sich aufgelöst. „Es ist zu viel Aufwand auf zu wenigen Schultern“, begründet Vorsitzender Martin Schill den Schritt. Alle Bemühungen, weitere Mitstreiter zu gewinnen, hätten nicht gefruchtet. Zuletzt hatte der Verein 13 Mitglieder, von denen neun aktiv waren.

Die Kulturinitiative hat daher im Rahmen der Jahreshauptversammlung in Form einer Online-Konferenz die Auflösung des Vereins beschlossen. Liquidatoren sind der bisherige Vorsitzende Martin Schill und der bisherige Kassierer Jan Schmidt, die nun den Verein abwickeln. Danach und nach einem Sperrjahr fällt das Vermögen des Vereins in Höhe von etwa 9000 Euro an die Stadt Neresheim, die es laut Vereinssatzung unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des Vereinszweckes, der Förderung von Kunst und Kultur, verwenden muss.

Verein wird keine städtischen Einrichtungen mehr unterstützen können

Die Abwicklung hat aber noch eine weitere Folge: Der Verein wird auch keine Einrichtungen in der Stadt mehr unterstützen können. Durch die Lichternächte konnte er nach eigenen Angaben seit 2012 knapp 60 000 Euro gemeinnützigen oder sozialen Einrichtungen, Projekten oder Institutionen als Spenden zur Verfügung stellen.

Das Bemühen um weitere Mitstreiter reicht Jahre zurück. 2017 etwa wurden „neue Kreativköpfe, Mitmacher und Anpacker“ gesucht.

Ins Leben gerufen wurde die Kulturinitiative 2012. Damals standen die Lichternacht und das Kneipenfest schon einmal auf der Kippe, weil der Förderverein der Musikschule sie nicht mehr ausrichtete. Anfangs lief es gut und der Verein beschrieb sich so: „Wir sind ein Zusammenschluss aus verschiedenen Personen aus dem Stadtgebiet, die auch in der Vergangenheit gemeinsam und auch jeder für sich Veranstaltungen organisiert und durchgeführt haben. Uns verbindet der Spaß am Organisieren und Besuchen von Veranstaltungen, die Freude an Musik, Kunst und Kultur und der Wille, etwas bewegen zu wollen.“

Anfangs waren genügend Helfer da

Anfangs hätte man bei den Events genügend Helfer gehabt, erzählt Schill. Aber es fehlte an Mitgliedern, die sich an den Verein binden wollten, zudem hatte man Abgänge, meist aus gesundheitlichen Gründen, zu verkraften.

Bereits Ende vergangenen Jahres, als noch niemand von Corona redete, kündigte der Verein an, dass es 2020 keine Kneipen- und Lichternacht geben wird. Es gab auch mehrere Gespräche mit der Stadt, berichtet Bürgermeister Thomas Häfele, und man habe Hilfe angeboten. „Wir bedauern das sehr“, kommentiert er die Auflösung des Vereins.

