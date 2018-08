23.08.2018

Netzstörung in Nördlingen

Vodafone-Kunden in Nördlingen und in Ansbach sollen über das Wochenende von der Außenwelt abgeschnitten gewesen sein. Eine Leserin berichtet, dass sie nicht einmal den Notdienst wählen konnte.

Rund 1400 Haushalte sollen von einer Störung des Mobilfunkunternehmens Vodafone am Wochenende betroffen gewesen sein. Woran das gelegen haben soll

Von Julian Würzer

Kein Internet, kein Fernsehen und kein Telefon: Vodafone-Nutzer in Nördlingen waren am vergangenen Wochenende vorübergehend von der Außenwelt abgeschnitten. Doch nicht nur Nördlingen soll betroffen gewesen sein, sondern auch Ansbach. Eine Nachfrage bei dem Mobilfunkunternehmen gibt dann aber Rätsel auf.

Am Mittwochmorgen meldete sich eine Leserin der Rieser Nachrichten, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie berichtete, dass bereits seit vergangenem Samstag weder ihr Internet- noch der Telefonanschluss funktioniere. Sie könne in einem Notfall nicht einmal den Notruf wählen, sagte sie. Also wandte sie sich zunächst an das zuständige Mobilfunkunternehmen Vodafone. „Die haben von einer Großraumstörung gesprochen, die in unbestimmter Zeit behoben wird.“

Nach einem Facebook-Aufruf der RN meldete sich auch die Nördlingerin Uschi Rothgang. Auch sie berichtete, dass sie seit mehreren Tagen Probleme mit dem Kabelfernsehen von Vodafone habe. „Wenn ich abends die Tagesschau sehen will, dann schaltet sich das Bild einfach aus.“ Danach erscheine die Meldung „kein Signal“.

Eine Pressesprecherin von Vodafone bestätigte auf Nachfrage der Rieser Nachrichten, dass es zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend eine Störung gegeben habe. Insgesamt sollen 1380 Kunden aus Nördlingen und Ansbach betroffen gewesen sein. Die Pressesprecherin sagte auch, dass mehrere Anrufe bei dem Mobilfunkunternehmen eingegangen seien. Doch seit Sonntag 17.20 Uhr sollten sämtliche Systeme wieder erreichbar sein. Die Leser, die sich an die Rieser Nachrichten wandten, berichteten allerdings von noch anhaltenden Problemen. Das ist nicht das einzige Fragezeichen, das die Störung bei Vodafone mit sich bringt.

Die Ursache für den Ausfall der Leitungen war nach Angaben der Vodafone-Pressesprecherin ein Kabelschaden, der durch Sabotage verursacht worden sei. Deshalb sei auch die Polizei hinzugezogen worden. Die Polizeiinspektionen in Nördlingen und Ansbach hatten allerdings keine Kenntnis von solch einem Vorfall. Auf eine weitere Nachfrage hieß es schließlich von Vodafone, dass Kabel in der Wörnitzstraße in Nürnberg beschädigt wurden. Die Auswirkungen seien bis ins Ries zu spüren gewesen. Auf Nachfrage konnte das die zuständige Polizeidienststelle in Nürnberg jedoch nicht bestätigen.

Den Kunden empfahl die Pressesprecherin, sich bei Problemen an die Service-Hotline von Vodafone zu wenden.

