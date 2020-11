14:22 Uhr

Neue Brücke über die Krankenhausstraße in Nördlingen eingesetzt

Die neue Brücke über die Krankenhausstraße in Nördlingen steht vor der Fertigstellung.

Plus Das alte Holzbauwerk über die Krankenhausstraße in Nördlingen wurde abgerissen. Am Montag ist die neue Stahlkonstruktion eingepasst worden. Wie es dort nun weitergeht.

Arbeiter haben am Montag mit Hilfe eines Kranes die neue Stahlkonstruktion über die Krankenhausstraße eingepasst. Nachdem das alte Holzbauwerk aus den 1980er-Jahren abgerissen worden war, waren in der zurückliegenden Woche die mächtigen Widerlager fertiggestellt, über die die neue Stahlkonstruktion vorgestern gespannt wurde. Verlegt wurden auch neue Leitungen, die für die Beleuchtung und eine sogenannte Begleitheizung zum Abtauen der betonierten Oberfläche bei Minustemperaturen notwendig sind. Quasi eine Fußbodenheizung im Freien.

Brücke soll spätestens im Januar fertig sein

Diese Technik „wirkt sich positiv auf die Langlebigkeit der Stahlkonstruktion aus, gleichzeitig werden die mit Streumittel verbundenen umweltbelastenden Auswirkungen vermieden“, heißt es dazu aus dem Nördlinger Stadtbauamt. Die Brücke soll – je nach Wetter – spätestens im Januar fertig sein, der Verkehr soll ab Mitte Dezember wieder unter der Brücke hindurchfließen. RN

