Neue Hinweistafeln in der Nördlinger Innenstadt

Die Stadt Nördlingen bereitet in der Altstadt bereits die Dekoration und die Buden für den Adventszauber vor. Außerdem sind neue Hinweistafeln aufgestellt worden.

Von Verena Mörzl

Die Buden für den Adventszauber und die weihnachtliche Dekoration sind in der Nördlinger Altstadt inzwischen zu einem großen Teil aufgebaut. Zusätzlich wurden in der Innenstadt am Wochenende neue Hinweis-Tafeln zur Maskenpflicht und deren Geltungsbereich aufgestellt. Diesmal angegeben in deutscher und englischer Sprache.

Auf den Tafeln ebenfalls zu sehen ist das Alkoholverbot, das in der Nördlinger Innenstadt zwischen 22 und 6 Uhr gilt. Die Ausgabe von Alkohol, beispielsweise an Tankstellen, ist zwischen 21 und 9 Uhr nicht erlaubt und hängt laut Polizei nicht direkt mit der Verfügung für das Alkoholverbot in der Innenstadt zusammen.

