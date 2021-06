Neue Regelung für nur vier Tage?

Bleibt die Inzidenz heute über 50, droht Wechselunterricht

Leider sei im Zusammenhang mit Covid-19 ein weiterer Todesfall zu beklagen, teilt das Landratsamt mit. Der über 50 Jahre alte Patient litt an Grunderkrankungen. Die Anzahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis Donau-Ries steigt damit auf 157 (laut RKI 162).

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt, Stand 11. Juni, 10 Uhr, bei insgesamt 5962. 1539 Personen wurden bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet, 34 mit der südafrikanischen. Der Inzidenzwert liegt nach Angaben des RKI bei 50,8 und damit den zweiten Tag über dem Schwellenwert von 50. Sollte der durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte Inzidenzwert auch am heutigen Samstag, 12. Juni, und damit den dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 50 liegen, gilt für die Schulen im Landkreis Donau-Ries damit ab Dienstag, 15. Juni, wieder das Abstandsgebot von 1,5 Metern. Dies hätte in vielen Fällen die erneute Umstellung auf Wechselunterricht zur Folge. Sollte der Wert am Samstag 50 nicht überschreiten, bleibt weiterhin Präsenzunterricht möglich.

Diese Regelung ergibt sich aus der aktuell gültigen 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Abweichungen davon sind den Regionen nicht möglich. Ärgerlich seien die wieder erhöhten Infektionszahlen insbesondere, weil ab 21. Juni neue Regelungen für Schulen in Kraft treten. Diese sehen bis zu einer Inzidenz von 100 Präsenz-unterricht vor. Alle Schulen im Landkreis Donau-Ries seien über die möglichen Regelungen bereits in Kenntnis gesetzt worden, so das Landratsamt weiter.

In einer kleineren Asylunterkunft in Reimlingen habe es vergangene Woche einen Ausbruch gegeben. Derzeit stehe die Unterkunft unter Quarantäne und werde durch Security-Kräfte überwacht. (pm)