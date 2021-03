vor 54 Min.

Neue Serie: So brennen Rieser für ihre Oldtimer-Leidenschaft

Für eine neue Serie der Rieser Nachrichten hat sich die Volontärin mit Oldtimer-Liebhabern aus der Region unterhalten. Dabei hat sie heraus gefunden, was die Menschen bewegt.

Von Lisa Gilz

Mit den Hobbys ist das ja immer so eine Sache. Wer nicht die gleiche Leidenschaft für die Dinge teilt, betrachtet die Situation nur von außen. Häufig fehlt gar das Verständnis, wieso manche Menschen Zeit in ihre Hobbys investieren. Während die einen in ihrer Freizeit Sport treiben, sammeln die anderen vielleicht Münzen. Trotzdem wird jeder einzelne durch etwas anderes angetrieben. So ist das auch bei Oldtimer-Fans. Sie teilen sich die Leidenschaft für alte Fahrzeuge, aber in den Nuancen unterscheiden sie sich. Das können die die Marken, Modelle oder Hintergründe sein.

Oldtimer: Es ging nach Heuberg, Grosselfingen, Ehringen und Dürrenzimmern

Alte Autos zu restaurieren, ist nicht einfach nur Hobby. Es gibt Menschen, die leben für ihre Oldtimer, investieren jede Menge Zeit und pflegen ihre automobilen Schätze wie junge Mütter ihre Neugeborenen. Ölwechsel statt Windelwechsel quasi, Liqui Moly statt Pampers. In unserer neuen Serie wollen wir solche Menschen vorstellen und schildern, wie ihre Fahrzeugleidenschaft aussieht. Das führte uns bereits nach Heuberg, nach Grosselfingen, nach Ehringen und Dürrenzimmern.

Themen folgen