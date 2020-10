12:00 Uhr

Neue Serie der Rieser Nachrichten: Das Land der 100 Kirchtürme

Plus Die Rieser Nachrichten starten eine Serie über Kirch- und andere Türme im Landkreis Donau-Ries. Was das Faszinierende an den Bauwerken ist

Von Peter Urban

Man sagt, vom Nördlinger Daniel-Turm aus könne man 99 Kirchtürme sehen. Ob diese Aussage stimmt, lässt sich auch bei noch so sorgfältiger Rundschau vom obersten Kranz des Nördlinger Wahrzeichens nur schwer beweisen. Wohl schon so mancher diesbezügliche Zählversuch ist an der schieren Vielfalt gescheitert. Wir von den Rieser Nachrichten wollen die Sentenz jetzt einfach mal so stehen lassen, uns runter vom Aussichts-Turm begeben und den Sachen auf den Grund gehen.

Die Rieser Nachrichten werden das Ries Kirchturm für Kirchturm persönlich in Augenschein nehmen. Wir werden diese faszinierenden Baukunstdenkmäler besuchen, deren Geschichte, ihren Baustil und alles, was drumherum an Wissenswertem in Erfahrung zu bringen ist, erzählen. Und wir wollen Sie, unsere Leserinnen und Leser, für diese Serie begeistern und Ihnen ihre Heimat damit vielleicht noch ein Stück näher bringen. Wir werden unsere Geschichten gründlich recherchieren, aber wir werden es mit der fachgemäßen Ernsthaftigkeit nicht übertreiben. Es soll eine für jeden lesbare erbauliche Lektüre sein und werden.

Türme üben seit jeher eine magische Anziehungskraft aus

Denn Türme üben schon seit jeher eine magische Anziehungskraft auf die Menschen aus. Kaum ein Kleinkind, das nicht mit Begeisterung Türmchen baut, mit fast unendlicher Geduld, Bauklotz auf Bauklotz stapelt. So hoch, bis das Gebilde endlich in sich zusammen fällt.

Als Erwachsene besteigen wir zu Tausenden alle nur erreichbaren Türme und Turmgebilde vom Aussichtsturm, über Wolkenkratzer bis hin zum Kölner Dom oder Ulmer Münster. Kein Baum ist uns zu hoch, kein Klettergerüst zu filigran, um nicht einen Blick von dort oben auf die Welt werfen zu wollen. Nicht erst seit der Sache mit dem Turmbau zu Babel wissen wir, dass Türme zumeist ein Machtsymbol sind.

Der Trum Daniel grüßt Ankömmlinge schon von weitem

Das wusste auch die Kirche zu nutzen. Neben vielen anderen Gründen sahen die früheren Städte – und nicht selten auch Dörfer – so aus: Aus der Masse kleiner Bürgerhäuser stachen Türme empor, jeder Turm unverwechselbar gestaltet. Schlank oder geduckt, rund, dick, viereckig, achteckig, mit runder oder spitzer Haube. Mehr oder weniger prachtvoll gestaltet, mal aus Sandstein, mal grau, mal rot, mal aus schwarzem Granit, mal nur aus roten Ziegeln gebaut. Immer aus den Materialien errichtet, die für die Gegend stehen, die sie repräsentieren. Und somit immer das Fleckchen Heimat buchstäblich überragend symbolisierend, in das man hineingeboren wurde.

So kann man in alten Briefen oder Berichten von Reisenden lesen, die vor Freude in Tränen ausbrachen, wenn sie bei der Rückkehr von langen Reisen endlich die unverwechselbaren Umrisse des Turmes ihrer Stadt am Horizont auftauchen sahen. So geschehen sicherlich auch in Nördlingen, wo der Daniel, kaum hat man den Riesrand überwunden, schon von Weitem die Ankömmlinge begrüßt.

Die Rieser Türme werden in alphabetischer Reihenfolge behandelt

Wir gehen diesen Geschichten nach, in der ersten Folge werden wir das Warum, die Kirchturm- und Kunstgeschichte beleuchten, um dann mit dem Daniel, unserem Rieser „Leuchtturm“ beginnen. Um dann, nach und nach – in alphabetischer Reihenfolge – die Türme zu benennen, die von ihm aus zu sehen sind.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen dabei. Wir sind offen für Anmerkungen, Tipps, Wünsche und Anregungen und wünschen uns eine regen Austausch mit Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern.

