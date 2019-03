vor 33 Min.

Neue Showtanzgruppe für Jugendliche in Oettingen

Alexandra Schülein und Sabine Koloska bieten am Dienstag ein Probetraining an. Was sie mit dem Projekt erreichen wollen.

Von Corinna Grimmeißen

„Wir möchten etwas aufbauen, das bleibt“, betont Alexandra Schülein im Gespräch mit unserer Zeitung und lächelt. Gemeinsam mit Sabine Koloska, der Quartiermanagerin des Förderprogramms „Soziale Stadt Oettingen“, möchte Schülein eine Showtanzgruppe in der Storchenstadt gründen. Die Lehrerin an der Grund- und Mittelschule ist selbst seit Kindertagen begeisterte Tänzerin. Aufgrund ihres Studiums musste sie den Sport aber nach elf Jahren in einer Tanzgruppe aufgeben. Jetzt möchte die junge Frau die Chance nutzen und Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, ungezwungen und mit Spaß an der Bewegung ein neues Hobby zu entdecken.

Hilfe und Unterstützung in organisatorischen Dingen bekommt sie dabei von Sabine Koloska, die selbst schon Ballett getanzt hat. Ein Ziel der beiden ist, Kindern zu zeigen, dass man gemeinsam in einer Gruppe mit wenig Aufwand tolle Sachen zustande bringen kann. Beim Tanzen erlange man nicht nur Selbstvertrauen, sondern könne auch seine Gefühle gut zum Ausdruck bringen, selbst, wenn man nicht mit Worten darüber spricht.

Sie will viele Kinder zum Mitmachen bewegen

Zunächst war der Gedanke der Lehrerin, ihre Idee als Schulprojekt ins Leben zu rufen. Sie will das Angebot aber nicht nur Schülern ihrer Schule machen, sondern viele Kinder zum Mitmachen bewegen und auf diese Art in gewisser Weise die Trennung zwischen den Schularten aufheben. Ein weiterer wichtiger Punkt sei, dass die Teilnehmer selbst ihre Ideen und ihre Kreativität in die Tänze einbringen sollen.

Das Projekt könne nur mit Unterstützung der Kinder wachsen und jedes solle die Möglichkeit haben, eigene Einfälle einzubringen. Auf einen bestimmten Tanzstil wollen sich die Projektleiterinnen nicht begrenzen, denn jede Tanzrichtung habe ihren eigenen Stil, den man in vielen Musikstücken unterschiedlich einsetzen könne. Tänzerisches Ziel ist es, das Gelernte auf verschiedenen Veranstaltungen in und um Oettingen zu präsentieren. Im Vordergrund stehe jedoch immer, dass die Kinder Spaß daran finden, sich gemeinsam zu bewegen und dass die Tanzgruppe nicht nur aus „Teilnehmern“ besteht, sondern ein vertrauter Kreis entsteht.

Von der Idee der beiden sollen sich Mädchen und Jungen zwischen elf und 16 Jahren im Rahmen eines Schnuppertreffens überzeugen. Das findet am Dienstag, 26. März, ab 17.30 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule Oettingen statt. Während des Probetrainings werden die Kinder in kleinen Gruppen einfache Schritte lernen und sich und die musikalische Sportart näher kennenlernen. Nach diesem Termin findet das Training wöchentlich am Dienstag statt.