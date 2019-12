vor 16 Min.

Neue Trattoria in der Altstadt

Plus Die Geschwister Vocale mussten ihren Pavillon in der Nördlinger Gewerbestraße aufgeben. Jetzt servieren sie ihre Pizzas am Stänglesbrunnen

Von Jim Benninger

„Senso del gusto“: Genauso wie ihr bisheriger Pizzaladen heißt auch die neue Trattoria von Sarah und Franco Vocale. Die eröffneten sie kurz vor Weihnachten in Nördlingen und bieten am Stäng-lesbrunnen jetzt mittwochs bis sonntags Pizzen und Pasta an.

2014 hatten die Geschwister einen ersten italienischen Catering-Service gegründet, mit ihrem fahrbaren Ofen kamen sie auf Partys oder Festivals. Ein Jahr später starteten sie mit dem Straßenverkauf, zuerst in Deiningen, später in einem Pavillon an der Nördlinger Gewerbestraße. Trotz guten Geschäftes mussten sie diesen aufgeben, nachdem der Pavillon einem Neubau weichen musste. Nicht leicht, neue Räumlichkeiten in Nördlingen zu finden Danach galt es für die Geschwister, neue passende Räumlichkeiten für ein Geschäft in Nördlingen zu finden, was sich als nicht leicht erwies. Doch im Herbst wurden sie am Stänglesbrunnen fündig, wo ein Bistro leer stand. Nach umfangreichen Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten in Küche und Gaststube entstand dort ein gemütliches kleines Lokal mit rund 30 Sitzplätzen. Dort bieten die beiden jetzt wieder ihre großen Pizzen an, mit allen bekannten Belägen. Es gibt auch eine Variante für vegane Kunden. Bei ihren Gerichten achten die Vocales auf hochwertige Zutaten und versuchen, diese soweit wie möglich auch regional einzukaufen. „Selbst für Verpackungen setzen wir auf klimaneutrale und plastikfreie Alternativen“, betont Sarah Vocale und ihr Bruder Franco fügt hinzu: „Aus Tierschutzgründen bieten wir beispielsweise auch keinen Büffelmozzarella an.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Viele Gäste kamen bereits zur Eröffnungsparty vor Weihnachten und mittlerweile ist auch das Tagesgeschäft gut angelaufen. In diesem gibt es jetzt auch eine kleine Pasta-Auswahl, ein günstiges Mittagsangebot für Schüler sowie wechselnde Wochengerichte. Alle Gerichte sind aus eigener Herstellung, so gibt es etwa selbsteingelegte getrocknete Tomaten, verschiedene Pastasaucen oder eine kleine Antipasti-Auswahl, die man auch in Gläsern für die eigene Küche erwerben kann. Für kleinere Feierlichkeiten kann man das „Senso del gusto“ auch ganz reservieren und nach wie vor bieten die beiden ihr Pizza-Catering an. Zudem planen sie ein tägliches Frühstück, wenngleich zunächst nur an festgelegten Terminen als Buffet mit Vorbestellung.

