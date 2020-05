12:00 Uhr

Neuer Bürgermeister vereidigt und zwei Stellvertreter gewählt

Plus In der konstituierenden Sitzung verzichtet Bürgermeister Timo Böllmann nach seinem Amtseid auf eine Antrittsrede. Der Gemeinderat hat außerdem den Zweiten und Dritten Bürgermeister gewählt: Sie kommen aus Balgheim und Enkingen.

Von Bernd Schied

Persönliche Glückwünsche sind in Corona-Zeiten wegen des Abstandsgebotes nicht so einfach zu übermitteln. So musste sich auch Timo Böllmann nach seiner Vereidigung als neuer Bürgermeister der Gemeinde Möttingen am Montagabend mit einem kurzen Beifall der Gemeinderäte begnügen, was freilich angesichts der besonderen Umstände als ehrlich empfundene Gratulation durchging. Dr. Andreas Becker, das an Lebensjahren älteste Gemeinderatsmitglied, hat Böllmann entsprechend den Richtlinien der Gemeindeordnung den Amtseid abgenommen.

Der neue Rat tagte im großen Saal des Bürgerzentrums. Dort ist es problemlos möglich, die Tische und Stühle so zu platzieren, dass zwischen den Mitgliedern der erforderliche Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Mit Andreas Becker, Dominik Rauter (beide Möttingen), Jochen Bäuerle (Balgheim), Ralph Hussel, Bernd Seiler (beide Appetshofen) und Steffen Husel (Enkingen) sind sechs Gemeinderäte erstmals im Möttinger Gemeinderat dabei. Dem Bürgermeister war es vorbehalten, sie zu vereidigen. Sie konnten schwören oder geloben. Es blieb jedem selbst überlassen, bei der Eidesformel auch noch die Hilfe Gottes zu erbitten. Bei den wiedergewählten amtierenden Ratsmitgliedern gilt der erste Amtseid weiter. Stellvertreter erhalten erstmals Aufwandsentschädigung Gewählt und vereidigt wurden in der Auftaktsitzung auch zwei Stellvertreter von Timo Böllmann. Mit Thomas Berndorfer aus Balgheim als 2. Bürgermeister und Dr. Sigrid Scharrer-Bothner aus Enkingen als 3. Bürgermeisterin sind es diesmal zwei Vertreter aus den Ortsteilen, was dem ausdrücklichen Wunsch des neuen Rathauschefs entspricht. Erstmals erhalten die Vizebürgermeister eine monatliche Aufwandsentschädigung. Sie beträgt für den ersten Stellvertreter monatlich 60 Euro, für den zweiten 30 Euro. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Auf eine Antrittsrede verzichtete Böllmann. Seine Vorstellungen der künftigen Gemeindepolitik habe er bereits in seinen Wahlversammlungen erläutert. Von daher habe er keine Notwendigkeit gesehen, dies bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung nochmals zu tun, sagte er auf eine entsprechende Frage unserer Zeitung. So geriet die Auftaktsitzung der neuen Wahlperiode zwangsläufig zur Abarbeitung von Regularien. Beschlossen wurde, die drei bisherigen Gemeinderatsausschüsse für Bau und Umwelt, Finanzen und Rechnungsprüfung auch in der neuen Periode beizubehalten. Angepasst hat das 15-köpfige Gremium darüber hinaus eine neue Geschäftsordnung, an der sich die kommunalpolitische Arbeit in den kommenden sechs Jahren orientiert. Ein weiterer Beschluss: Das künftige Sitzungsgeld liegt bei 30 Euro. Neu geschaffen hat der Gemeinderat die Stelle eines Seniorenbeauftragten. Diese Aufgabe übernimmt Dr. Andreas Becker. Er will dabei sein Wissen und seine Erfahrung als Kreisrat im Bereich der Seniorenpolitik einbringen und verwies dabei auf das seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises. Die bisherige Jugendbeauftragte Heidi Meyer führt ihr Amt weiter. Die Interessen Möttingens im Schulverband Mönchsdeggingen vertreten künftig Bürgermeister Böllmann und Gemeinderat Ulrich Frisch. Derzeit gehen rund 75 Kinder in die Grundschule der Nachbarkommune. Lesen Sie dazu auch: Der Handel weiß sich zu helfen

