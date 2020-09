31.08.2020

Neuer DHL-Paketshop in Amerdingen eröffnet

In Amerdingen gibt es einen neuen DHL-Paketshop.

Die Deutsche Post DHL Group hat in Amerdingen einen neuen Paketshop eingerichtet. Wo dieser sich befindet.

Die Deutsche Post DHL Group hat in Amerdingen bei Getränke Reitschuster in der Aufhausener Straße 6 einen neuen DHL Paketshop eingerichtet. Dies geht aus einer aktuellen Pressemitteilung der Deutschen Post hervor. In dem neuen Paketshop sollen Kunden ohne längere Wartezeiten bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern können. RN

