vor 42 Min.

Neuer Deutschland-Chef: DS Smith baut Führungsstruktur um

Plus Uwe Väth ist neuer Managing Director für den Bereich Packaging des Unternehmens DS Smith. Dazu zählt auch das Werk in Nördlingen.

Uwe Väth führt künftig die Geschäfte des Verpackungsherstellers DS Smith im Bereich Packaging in Deutschland und der Schweiz. Seinen Hauptsitz hat er am Standort Erlensee – aber auch das Werk in Nördlingen fällt in Väths Verantwortungsbereich. Seit Ende Januar arbeite der neue Managing Director im Unternehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Er will einen Fokus auf die Mitarbeiter legen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen