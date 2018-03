vor 47 Min.

Neuer Höchststand bei den Beschäftigten im Ries

Die Zahl der Menschen ohne Anstellung im Ries geht immer weiter zurück. Dafür bleiben viele Ausbildungsstellen unbesetzt.

Die Zahl der Arbeitslosen ging im Ries im März zurück, die Quote sank auf 2,1 Prozent, wie die Agentur für Arbeit in Donauwörth mitteilt. Demnach waren im März im Ries 634 Personen arbeitslos gemeldet. Der Vergleich mit den Vorjahreswerten zeige eine Abnahme der Arbeitslosigkeit um 21,3 Prozent, heißt es in der Pressemitteilung.

Fast alle Personengruppen hätten von der guten Konjunktur und von der saisonal üblichen Frühjahrsbelebung profitiert. Besonders der Bestand an arbeitslosen Männern sei um 11,8 Prozent gesunken. Viele konnten ihre Arbeit in den Außenberufen wieder aufnehmen. Zur Besetzung stellten Arbeitgeber insgesamt 519 offene Stellen zur Verfügung. Neu gemeldet wurden im März 151 Stellen (sieben mehr als im Vormonat). Bei den Arbeitnehmern ab 50 Jahre betrug die Arbeitslosenquote im März 2,7 Prozent, das entsprach 272 Personen. 111 ausländische Arbeitslose waren im März gemeldet. 163 Personen sind länger als ein Jahr arbeitslos, heißt es von der Agentur. Unverändert werden fast in allen Bereichen Fachkräfte oder Helfer gesucht. Insbesondere in folgenden Berufen und Bereichen: Metallbearbeitung, Metallbau, Mechatronik und Elektrotechnik, Logistik, Fahrzeugführer und Verkauf. Aktuell lägen die neuesten Zahlen zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung vor, teilt die Agentur für Arbeit mit. Im September 2017 waren demnach 61747 Menschen im Landkreis beschäftigt. Das sind über 1600 oder 2,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit wurde ein neuer Höchststand bei den Beschäftigten erreicht. Der stärkste Zuwachs war bei den Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit (plus 812) und bei den Beschäftigten über 55 Jahre (plus 686) zu verzeichnen. „Die Chancen, eine Arbeitsstelle in unserer Region zu finden, sind so gut wie nie zuvor. Die Nachfrage nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften, ist ungebrochen“ berichtet der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth, Richard Paul.

Im Berufsberatungsjahr sei Halbzeit. Seit Anfang Oktober meldeten die Arbeitgeber im Landkreis Donau-Ries 1437 offene Ausbildungsstellen, 77 mehr als im vergleichbaren Zeitraum des vorangegangenen Berufsberatungsjahres. Zeitgleich meldeten sich 1066 Jugendliche bei der Berufsberatung, um einen Ausbildungsplatz zu suchen, 43 mehr als im Vorjahreszeitraum. Rein rechnerisch standen damit im März jedem Ausbildungssuchenden 1,3 Ausbildungsplätze zur Verfügung. „In der Praxis stimmen aber oftmals Angebot und Nachfrage nicht überein. Die Ausbildungsplätze müssen für die Jugendlichen verkehrstechnisch erreichbar sein und die Eignung und Neigung der jungen Leute den Anforderungen der Arbeitgeber entsprechen“, führt Paul aus. „Gerade deshalb wird es für die Unternehmen der Region, die ihre Ausbildungsplätze noch nicht besetzen konnten, nun zunehmend wichtiger, auch vermeintlich schwächeren Jugendlichen eine Chance zu geben.“