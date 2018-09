vor 46 Min.

Neuer Kaplan wird in Nördlingen eingeführt

Thomas Schmid hält seine erste Predigt. Ihm steht mit Richard Hörmann ein neuer Pastoral-Praktikant zur Seite.

Von Ronald Hummel

In der Salvatorkirche wurden der neue Stadtkaplan Thomas Schmid und der ebenfalls neue Pastoral-Praktikant Richard Hörmann gestern mit einem Gottesdienst begrüßt. Der Kaplan führte den Gottesdienst gleich maßgeblich an der Seite von Stadtpfarrer Benjamin Beck durch. In seiner Predigt, die von Stil, Wortwahl und Zitaten deutlich hörbar von Bibelinhalten geprägt war, fokussierte Kaplan Schmid die Sinnesorgane – hatte er in der Lesung die Heilung des Taubstummen durch Jesus gewählt, bezog er sich nun auf seinen Primizspruch „Herr, mache, dass ich dich sehe“. Denn die Wahrnehmung, wozu Gott einen bestimmt habe, sei entscheidend: „Wenn man erkennt, was Gott will, ist das genug, es wird ansteckend sein und andere Menschen überzeugen.“ Ein solcher Weg, gemeinsam die Augen offen zu halten, sei seine Vision, „auch, wenn der Kirche derzeit der Wind um die Ohren bläst“.

Der 26-jährige Pastoral-Praktikant Richard Hörmann ist in Memmingen geboren und in Grönenbach im Unterallgäu aufgewachsen. Ähnlich wie der Kaplan fand er auf einem Reifeprozess zum glaubensbestimmten Leben und auf dem zweiten Bildungsweg über die Fachoberschule zur theologischen Ausbildung. Sein Vorbereitungsjahr auf das Studium verbrachte er in Passau. In Augsburg und Münster studierte er Theologie und kam dann nach Nördlingen, wo er voraussichtlich in zwei Jahren zum Priester geweiht wird. Durch die Menschen, denen er an den verschiedenen Orten begegnet sei, solle er sich selbst und seine Bestimmung genauer kennengelernt haben.

Doris Ritter begrüßte die neuen Geistlichen im Namen des katholischen Pfarrgemeinderates in der Kirche und überreichte ihnen zwei Rieser Kittel. Anschließend wurde ihnen im Pfarrheim St. Salvator ein Empfang bereitet. Susanne Winter, Vorsitzende des Pastoralrates der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen, begrüßte die Neulinge herzlich und überreichte als Ergänzung zu den Rieser Kitteln eine Rieser Bauerntorte. Oberbürgermeister Hermann Faul wünschte dem neuen Kaplan das Gespür seines Vorgängers Pater Czeslaw Miszcyk, der große Spuren hinterlassen habe. Faul zeigte sich zuversichtlich, dass sowohl Schmid als auch Hörmann die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen kirchlichen und weltlichen Gemeinden weiter tragen werden. Diakon Michael Jahnz schenkte den beiden eine Tüte „Nimm zwei“-Bonbons, sowohl als Symbol für das Duo als auch beide Glaubensrichtungen. Es werde sich zeigen, wer der Geschmacksrichtung säuerlich-erfrischend oder fruchtig entspricht. Kaplan Schmid nahm das Bild auf und erklärte, als Bayer könne er durchaus einmal grantelig und säuerlich wirken, was jedoch innerlich immer freundlich und liebevoll gemeint sei.

Den musikalischen Rahmen im Gottesdienst bestritten Rita Ortler als Solistin mit klassischen bis modernen Einlagen, Klaus Ortler als Organist und Trompeter Burkhard Hock.

Themen Folgen