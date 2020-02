Neuer Kreisverkehr in Nördlingen: „Da hat man die Radfahrer vergessen“

Plus Ein Gutachter hat Problembereiche für Radfahrer in Nördlingen untersucht. Manche Stellen kritisiert der Planer deutlich.

Mit Konzepten ist das so eine Sache. Manche kosten viel Geld, landen in einem Regal und stauben dort vor sich hin – ohne dass jemals auch nur ein Bruchteil von ihnen Realität wird. Andere dagegen werden nicht nur Stück für Stück umgesetzt, sie können sogar der Ausgangspunkt für große Veränderungen sein. Nun ist die Frage: Welches Schicksal ereilt das Radwegekonzept, das die Stadt Nördlingen in Auftrag gegeben hat?

Uwe Petry stellt das Radwegekonzept für Nördlingen vor

Darauf gibt es noch keine Antwort, bislang wurde das Konzept den Mitgliedern des Bauausschusses des Stadtrates lediglich vorgestellt. Und zwar von Uwe Petry vom Büro Var+ (Verkehrs-Alternative Rad), der das Papier mit seinen Mitarbeitern erarbeitet hat. Dafür untersuchte das Team beispielsweise, welche Radwege es gibt, was die Nördlinger stört und welche Verbindungen – auch in und zwischen den Stadtteilen – noch fehlen. Die Lösungen für die Probleme liefert Petry in seinem Konzept gleich mit. Im Ausschuss stellte er zwölf Handlungsfelder vor und bezifferte die Kosten dafür auf rund 10,5 Millionen Euro. Eine Zahl, die doch manchen Stadtrat sichtlich beeindruckte – so etwa Rita Ortler. Die SPD-Fraktionsvorsitzende erinnerte daran, dass es einst ein Antrag der Sozialdemokraten gewesen sei, der schließlich dazu geführt habe, dass man das Konzept in Auftrag gegeben habe. Doch darin gebe es keine Priorisierung – wo also anfangen, wollte Ortler von Petry wissen?

Der empfahl, mit der Route 1 zu beginnen und entlang dieser Adhoc-Maßnahmen zu beschließen. Im Konzept gibt es nicht nur unterschiedlich verlaufende Routen, es gibt auch verschiedene Klassifizierungen für sie: 41,1 Kilometer Pendlerrouten, 77,5 Kilometer Basisrouten, 1,6 Kilometer Schülerrouten sowie 25,4 Kilometer Verdichtungsnetz. Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel meinte, es sei wichtig, das Konzept jetzt einmal zu verabschieden. Dann beginne ein Prozess, der über Jahre dauern könne. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen/Frauenliste, Wolfgang Goschenhofer, lobte Petry für seine Arbeit außerordentlich – bei dessen Ortskenntnis könne man direkt meinen, einen alten Nördlinger vor sich zu haben. Doch Goschenhofer kritisierte, dass im Etat der Stadt pro Jahr nur 100000 Euro für die Umsetzung des Konzepts eingeplant seien. Da brauche man ja 100 Jahre, bis man alles schaffe.

Nördlingen müsste die Kosten für Radwege nicht alleine tragen

Petry hatte zuvor erklärt, dass die rund 10,5 Millionen Euro nicht alleine von der Stadt zu schultern seien. Beispiel Augsburger Straße, die der Bauingenieur so beurteilte: „Das tut mir wirklich weh. Da gibt es nix für Radler, da bedarf es wirklich einer Lösung.“ Und dafür müsse man dem Straßenbauamt „relativ zügig auf die Schulter klopfen“, das sei dafür zuständig – wie bei insgesamt 27 Prozent des Netzausbaus. Andere Maßnahmen wird die Stadt dagegen selbst bezahlen müssen: Petry schlug vor, vor allen Toren Radstreifen anzubringen. Vor dem Reimlinger Tor ist das bereits geschehen.

Den Herkheimer Weg zum Freibad auf der Marienhöhe solle man zur Fahrradstraße machen, sagte Petry. Als Ortler verwundert nachfragte, ob dann da noch Autos fahren dürften – in München sei dies nicht der Fall –, antwortete Petry: Ja. Allerdings werde der Radler damit gestärkt. Überhaupt könne man viel mit Information erreichen.

Der Chef des Ordnungsamtes widerspricht dem Ingenieur

Der Fraktionsvorsitzende der Stadtteilliste, Thomas Mittring, erkundigte sich, ob die Fußgängerüberwege am Kreisverkehr vor der Wemdinger Unterführung nicht zu nahe am Kreisel lägen. Petry schimpfte: „Da hat man den Radverkehr bei der Planung einfach vergessen.“ Das wiederum wollte der Chef des Ordnungsamtes, Jürgen Landgraf, so nicht stehen lassen. Das Problem sei vielmehr, dass die Radler verbotenerweise auf den Zebrastreifen fahren würden. Ein kurzer Schlagabtausch schloss sich an, den Zweiter Bürgermeister Markus Landenberger-Schneider, der die Sitzung leitete, schließlich beendete.

Bis zum nächsten Monat sollen die Fraktionen jetzt über das Thema beraten. Was kontroverse Diskussionen bedeuten könnte – Hans Weng (Stadtteilliste) etwa konnte nicht nachvollziehen, warum Petry einen zweiten Radweg nach Löpsingen vorschlug.

