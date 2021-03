vor 18 Min.

Neuer Mehrwegbecher aus Bambus

Gemeinsames Projekt der Geschäfte im Nördlinger Tanzhaus

Trotz der aktuellen Situation halten auch die Geschäfte im Nördlinger Tanzhaus am Marktplatz zusammen. Sie haben sich eine gemeinsame Aktion für ihre Kunden überlegt und dabei den Nachhaltigkeitsgedanken aufgegriffen. Der Tanzhaus Kaffeebecher ist ein aus 50 Prozent Bambusfasern bestehender Mehrwegbecher, der spülmaschinenfest ist und mit den Logos der Tanzhaus-Geschäfte bedruckt wurde. Den Becher gibt es ab sofort im Marktlädle, bei der Galerie Kunst und Handwerk, bei Willer Fashion und in den Genuss Boxen ab einem bestimmten Einkaufswert geschenkt beziehungsweise zu kaufen. In den Genuss Boxen gibt es daraufhin kostenlos die Füllung mit leckerem Kress-Kaffee.

Zu den Tanzhaus-Geschäften am Nördlinger Marktplatz gehören das Marktlädle Dagmar Heyer (Obst und Gemüse in Bio-Qualität), die Galerie Kunst und Handwerk (individuell handgearbeitete Schmuckstücke, Kunsthandwerk und Glasobjekte), Willer Fashion (stylische Outfits und Accessoires) und Genuss Boxen (Getränke- und Lebensmittelspezialitäten aus der Region sowie Bier und Wein aus aller Welt). (pm)

