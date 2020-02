vor 35 Min.

Neues MRT in Nördlingen: Diese Vorteile hat die Röhre im Stiftungskrankenhaus

Der Kernspintomograf, der nun im Stift in Nördlingen betrieben wird, hat gegenüber anderen Geräten mehrere Vorteile.

Von Bernd Schied

Die radiologische Praxis „Radiologicum“ aus Donauwörth hat am Donnerstag ihren neuen Kernspintomografen am Stiftungs- krankenhaus Nördlingen der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Röhre, für das häufig die Kurzform MRT (Magnetresonanztomograf) verwendet wird, ist in einem Anbau an die Klinik untergebracht. Nach Angaben des Sprechers der fünf Praxis-Gesellschafter, Dr. Florian Pachmayr, wird der Kernspin zu rund 80 Prozent für ambulante Untersuchungen von Kassen- und Privatpatienten nach Überweisungen von niedergelassenen Ärzten genutzt. Die restlichen 20 Prozent seien stationäre Patienten des Krankenhauses. Was zeichnet das neue Gerät aus?

Das Gerät eignet sich für Patienten mit Platzangst

Pachmayr zufolge handelt es sich um ein Gerät mit Geräuschreduktion, was das übliche „Klopfen“ eines MRT erträglicher mache. Auch sei dessen Öffnung mit 70 Zentimetern größer als bei älteren Modellen, was Patienten mit Platzangst helfe, die Untersuchung besser zu überstehen.

Dr. Julia Dikopoulos, die hauptsächlich als Fachärztin vor Ort sein wird, sprach gegenüber unserer Zeitung von durchschnittlich 25 bis 30 Patienten, die pro Tag untersucht werd en könnten. Das Engagement des Radiologicums am Nördlinger Krankenhaus bezeichnete sie als Bekenntnis zum Ries auf dem Gebiet der radiologischen Diagnostik. Dies komme auch durch die Investitionssumme von rund 2,6 Millionen Euro zum Ausdruck.

Architekt Eberhard Gross (Ulm) wies auf die besonderen Anforderungen bei Planung und Ausführung des neuen Gebäudes hin, das mit einem Internetanschluss zur Praxis in Donauwörth mittels Glasfaserkabel verbunden sei. Der Anbau selbst füge sich als „nüchterner Kubus“ gut in das gesamte Ensemble des Stiftungskrankenhauses ein. Die Verbindung zum Hauptgebäude erfolge durch einen überdachten Übergang. Im Untergeschoss des Anbaus sei die Technik untergebracht.

Wie berichtet, stellten die Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen den Grund mittels Erbbaupacht zur Verfügung. Mit dem gemeinsamen Kommunalunternehmen (gKU) besteht ein Kooperationsvertrag. Das Radiologicum wird zudem weiterhin die Befunde für die Untersuchungen mit dem gKU-eigenen Computertomografen (CT) am Stift übernehmen, der vom Personal der Röntgenabteilung betreut wird.

Ein MRT am Stoffelsberg war geplant

Ursprünglich wollte das Kommunalunternehmen in Eigenregie ein MRT am Stoffelsberg betreiben. Weil jedoch die Regierung von Schwaben staatliche Zuschüsse für den Anbau verweigerte, scheiterte das Vorhaben. Ohne Fördermittel hätte das gKU das Vorhaben nicht stemmen können. Somit schien das Projekt zwischendurch ganz zu scheitern.

Auf Bitten des Radiologicums, das Interesse am Betrieb eines neuen MRT in Nördlingen bekundet hatte, brachte der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange den Ball wieder ins Rollen und warb für ein entsprechendes Betreiberkonzept, dass bei den gKU-Verantwortlichen letztlich auf Zustimmung gestoßen ist. Derzeit sind am Stiftungskrankenhaus für ambulante Patienten von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr MRT-Untersuchungen möglich. Die Anmeldungen erfolgen zentral über die Telefonnummer 0906/2999300.

Lesen Sie mehr zum Stiftungskrankenhaus Nördlingen:

Geburtshilfe: Der Chefarzt ist noch nicht zufrieden

Eine neue Frauenärztin für die Praxis am Schäfflesmarkt

So viele Babys wie noch nie

Themen folgen