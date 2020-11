11:43 Uhr

Neues Mineral in Mondgestein entdeckt

Nördlinger Forscher haben in einem Gestein vom Mond ein neues Mineral entdeckt. Wo "Donwilhelmsit" zu finden ist.

Dr. Jörg Fritz, seit 2018 Gastwissenschaftler am ZERIN (Zentrum für Rieskrater und Impaktforschung, Nördlingen) und sein Forschungsteam haben ein neues Mineral in einem Mondgestein entdeckt.

In der Fachzeitschrift American Mineralogist beschreiben die Forscher erstmalig das neue Mineral mit dem Namen „Donwilhelmsit“. Jörg Fritz studierte Geologie in Heidelberg, Kiel und Berlin und forscht laut einer Pressemitteilung seit zwei Jahrzehnten an Meteoriten, insbesondere solchen, die vom Mond und vom Mars stammen.

"Donwilhelmsit" könnte auch auf der Erde vorkommen

Er interessiere sich dabei vor allem dafür, wie Gesteine auf die bei einem Einschlag kosmischer Körper entstehenden enormen Drücke reagieren. Zu seinen Forschungen habe er als Erst- und Co-Autor bisher mehr als 40 Artikel in hochkarätigen Fachzeitschriften verfasst.

Auch das neu entdeckte Mineral verdankt seine Entstehung wohl einem Impakt auf dem Mond: Laut dem Forscherteam könnte es das Mineral auch auf unserer Erde geben, in Impaktkratern oder in einer Tiefe von mehr als 460 km. (pm)

